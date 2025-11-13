Menu
HOME > CINEINSITE
CELEBRAÇÃO

Filme de Harry Potter vai ganhar exibições especiais em Salvador

Serão três exibições para celebrar os 20 anos do lançamento do filme

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/11/2025 - 11:19 h
Exibições vão acontecer no próximo sábado, 15
Exibições vão acontecer no próximo sábado, 15 -

Para celebrar os 20 anos de lançamento de ‘Harry Potter e o Cálice de Fogo’ (2005), o quarto filme da franquia vai ganhar três exibições especiais no UCI Orient do Shopping Paralela, no próximo sábado, 15. As sessões vão acontecer às 15h25, 18h30 e 21h35.

Truque de Mestre e mais: saiba o que assistir nos cinemas de Salvador
O filme clássico com Van Damme que foi proibido por mais de 20 anos
Nova lei do cinema divide opiniões em Salvador: "Desnecessária"

Qual a história de Harry Potter e o Cálice de Fogo?

Em seu 4º ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Harry Potter (Daniel Radcliffe) é misteriosamente selecionado para participar do Torneio Tribruxo, uma competição internacional em que precisará enfrentar alunos mais velhos e experientes de Hogwarts e também de outras escolas de magia. Além disso, a aparição da marca negra de Voldemort (Ralph Fiennes) ao término da Copa do Mundo de Quadribol põe a comunidade de bruxos em pânico, já que sinaliza que o temido bruxo está prestes a retornar.

Experiência imersiva

Ainda no centro comercial, o público vai poder aproveitar para conferir a decoração de Natal, temática do universo Harry Potter. Vai ser possível circular por cenários que recriam pontos icônicos da saga, como o Grande Salão, o escritório de Dumbledore, a Plataforma 9¾, a Casa do Hagrid e até a escadaria mágica. A experiência é gratuita e aberta ao público.

Tags:

Harry Potter shopping paralela UCI Orient

Esse filme de terror da HBO Max tem um final impossível de adivinhar

Wicked 2 é bom? Filme tropeça onde ninguém esperava

Wicked Parte 2 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

De refugiado a criador da Perini: filme resgata a história de Pepe Faro

