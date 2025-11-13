CELEBRAÇÃO
Filme de Harry Potter vai ganhar exibições especiais em Salvador
Serão três exibições para celebrar os 20 anos do lançamento do filme
Por Edvaldo Sales
Para celebrar os 20 anos de lançamento de ‘Harry Potter e o Cálice de Fogo’ (2005), o quarto filme da franquia vai ganhar três exibições especiais no UCI Orient do Shopping Paralela, no próximo sábado, 15. As sessões vão acontecer às 15h25, 18h30 e 21h35.
Leia Também:
Qual a história de Harry Potter e o Cálice de Fogo?
Em seu 4º ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Harry Potter (Daniel Radcliffe) é misteriosamente selecionado para participar do Torneio Tribruxo, uma competição internacional em que precisará enfrentar alunos mais velhos e experientes de Hogwarts e também de outras escolas de magia. Além disso, a aparição da marca negra de Voldemort (Ralph Fiennes) ao término da Copa do Mundo de Quadribol põe a comunidade de bruxos em pânico, já que sinaliza que o temido bruxo está prestes a retornar.
Experiência imersiva
Ainda no centro comercial, o público vai poder aproveitar para conferir a decoração de Natal, temática do universo Harry Potter. Vai ser possível circular por cenários que recriam pontos icônicos da saga, como o Grande Salão, o escritório de Dumbledore, a Plataforma 9¾, a Casa do Hagrid e até a escadaria mágica. A experiência é gratuita e aberta ao público.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes