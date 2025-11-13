Filme de Harry Potter vai ganhar exibições especiais em Salvador

Exibições vão acontecer no próximo sábado, 15 - Foto: Divulgação

Para celebrar os 20 anos de lançamento de ‘Harry Potter e o Cálice de Fogo’ (2005), o quarto filme da franquia vai ganhar três exibições especiais no UCI Orient do Shopping Paralela, no próximo sábado, 15. As sessões vão acontecer às 15h25, 18h30 e 21h35.

Qual a história de Harry Potter e o Cálice de Fogo?

Em seu 4º ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, Harry Potter (Daniel Radcliffe) é misteriosamente selecionado para participar do Torneio Tribruxo, uma competição internacional em que precisará enfrentar alunos mais velhos e experientes de Hogwarts e também de outras escolas de magia. Além disso, a aparição da marca negra de Voldemort (Ralph Fiennes) ao término da Copa do Mundo de Quadribol põe a comunidade de bruxos em pânico, já que sinaliza que o temido bruxo está prestes a retornar.

Experiência imersiva

Ainda no centro comercial, o público vai poder aproveitar para conferir a decoração de Natal, temática do universo Harry Potter. Vai ser possível circular por cenários que recriam pontos icônicos da saga, como o Grande Salão, o escritório de Dumbledore, a Plataforma 9¾, a Casa do Hagrid e até a escadaria mágica. A experiência é gratuita e aberta ao público.