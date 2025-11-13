O filme clássico com Van Damme que foi proibido por mais de 20 anos

Filme arrecadou notáveis 24 milhões de dólares somente nos Estados Unidos - Foto: Divulgação

O estrelato internacional de Jean-Claude Van Damme disparou no final dos anos 80, impulsionado pelos sucessos de bilheteria ‘O Grande Dragão Branco’ e ‘Kickboxer: O Desafio do Dragão’. Esse êxito resultou em papéis mais importantes e em salários mais altos para o ator belga ao longo da década de 1990.

Van Damme não apenas mantinha sua forma física impecável, essencial para suas performances na tela, mas também se dedicava à criação de seus próprios conceitos de história, como o projeto ‘The Wrong Bet’.

Contudo, este último nunca saiu do papel. Para que a ideia avançasse, foi crucial a intervenção de Sheldon Lettich. O roteirista de ‘Rambo 3’ também tinha um roteiro inacabado sobre um herói da Legião Estrangeira Francesa, originalmente destinado a Sylvester Stallone. Decidiram, então, fundir as duas narrativas, dando origem ao filme que conhecemos como ‘Leão Branco - O Lutador Sem Lei’.

Lettich, que posteriormente dirigiria Van Damme novamente em ‘Duplo Impacto’, assumiu a direção do projeto. O resultado foi um sucesso de bilheteria para a estrela e um filme de ação que permanece reverenciado como um clássico cult pelos fãs, apesar de ter sofrido alterações e censuras em diversos mercados. Na Alemanha, por exemplo, o filme permaneceu banido por mais de duas décadas.

Qual a história de Leão Branco - O Lutador Sem Lei?

No filme, Van Damme interpreta Léon Gaultier, um legionário francês estacionado na África que abandona seu posto. Ao receber a notícia de que seu irmão quase foi assassinado nos EUA, ele viaja para lá determinado a confrontar os agressores. Em solo americano, Gaultier se vê perseguido pela polícia e, para sobreviver, mergulha no submundo das lutas de rua, onde rapidamente se destaca. Lá, ele acaba entrando em rota de colisão com um campeão invicto.

Embora o thriller de ação não tenha impressionado a crítica especializada da época, ele foi um triunfo de bilheteria. Arrecadando notáveis 24 milhões de dólares somente nos Estados Unidos — quatro vezes o seu orçamento —, o filme provou ser um grande sucesso junto ao público pagante.