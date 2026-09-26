Filmes sobre desaparecimentos misteriosos que vão prender você até o fim

Poucas histórias são tão eficientes para criar tensão quanto aquelas que começam com alguém que simplesmente desaparece sem deixar rastros. Entre pistas falsas, suspeitos e segredos escondidos, os filmes sobre desaparecimentos misteriosos transformam a busca por respostas em verdadeiros quebra-cabeças.

Para quem gosta de filmes de suspense, mistério e investigação policial, não faltam produções que exploram pessoas desaparecidas, casos intrigantes e reviravoltas capazes de mudar completamente os rumos da história.

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Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu filmes sobre desaparecimentos que vão de sucessos do suspense psicológico a histórias policiais e investigações conduzidas pela internet. Confira a lista e saiba onde assistir a cada filme.

Garota Exemplar

Dirigido por David Fincher, Garota Exemplar acompanha Nick Dunne, que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando sua esposa, Amy, desaparece misteriosamente no dia do aniversário de casamento. À medida que a investigação avança, o comportamento do marido passa a despertar suspeitas e o caso se transforma em um fenômeno midiático.

Estrelado por Ben Affleck e Rosamund Pike, o longa mistura desaparecimento, investigação policial, suspense psicológico e segredos conjugais, conduzindo o espectador por uma história em que praticamente todos escondem alguma coisa.

Onde assistir: Prime Video e Universal+ Amazon Channel.

Os Suspeitos

O desaparecimento de duas meninas durante um encontro entre famílias dá início a uma busca desesperada em Os Suspeitos, suspense dirigido por Denis Villeneuve. Hugh Jackman interpreta Keller Dover, pai de uma das crianças, enquanto Jake Gyllenhaal vive o detetive responsável pela investigação.

Quando um suspeito é liberado por falta de provas, Keller decide conduzir a própria busca por respostas. O resultado é um thriller policial sobre crianças desaparecidas que trabalha tensão, investigação, pistas e dilemas morais.

Onde assistir: FilmBox+, Sony One Amazon Channel e Lionsgate+ Amazon Channels. Também está disponível para aluguel e compra na Apple TV Store.

Buscando...

Em Buscando..., David Kim percebe que sua filha adolescente desapareceu e começa a procurar respostas no lugar que talvez guarde mais informações sobre ela: o computador da jovem.

E-mails, redes sociais, chamadas de vídeo, fotografias e históricos digitais passam a fornecer pistas para uma investigação que revela que o pai talvez não conhecesse tão bem a vida da própria filha. O suspense se destaca por contar grande parte da história através de telas e transformar uma investigação de desaparecimento em um quebra-cabeça tecnológico.

Onde assistir: Netflix.

Missing: Desaparecida

Na mesma linha de Buscando..., Missing: Desaparecida acompanha June, uma jovem que tenta descobrir o que aconteceu depois que sua mãe desaparece durante uma viagem à Colômbia.

Distante do local onde tudo aconteceu, ela recorre à internet, aplicativos, contas digitais e diferentes ferramentas tecnológicas para reconstruir os últimos passos da mãe. Quanto mais pistas encontra, porém, mais percebe que há segredos envolvidos no caso. É uma boa opção para quem procura filmes de suspense sobre pessoas desaparecidas com muitas reviravoltas.

Onde assistir: Netflix. O filme também pode ser alugado na Apple TV Store.

A Desaparecida

Em A Desaparecida, um casal parte para férias em família, mas o passeio se transforma em pesadelo quando a filha desaparece repentinamente. Sem respostas claras, os pais começam uma busca desesperada pela criança.

A investigação coloca diferentes pessoas sob suspeita e, aos poucos, revela informações que modificam a percepção sobre o desaparecimento. O longa aposta especialmente no suspense psicológico e no mistério para conduzir o público até as respostas.

Onde assistir: Prime Video. Também pode ser visto gratuitamente, com anúncios, na Pluto TV.

Desaparecida

O suspense argentino Desaparecida, de 2018, começa anos depois do sumiço de uma jovem na Patagônia. O caso permaneceu sem respostas, mas uma policial decide retomar a investigação e descobrir o que realmente aconteceu com sua antiga amiga.

A procura faz com que segredos do passado retornem à superfície e coloca a própria investigadora em perigo. A produção combina crime, investigação policial e desaparecimento misterioso em uma trama para quem gosta de histórias em que um caso aparentemente esquecido ganha novas pistas.

Onde assistir: Netflix.

Desaparecida!

Muito antes dos thrillers contemporâneos sobre pessoas desaparecidas, Alfred Hitchcock já explorava esse mistério em Desaparecida!. No clássico, Iris Henderson conhece uma senhora durante uma viagem de trem. Pouco depois, a mulher some sem explicação.

O detalhe mais estranho é que os outros passageiros passam a negar que ela sequer tenha existido. Convencida de que há algo errado, Iris começa a investigar o desaparecimento enquanto tenta provar que não imaginou o encontro. O filme combina mistério, suspense e conspiração em uma das histórias mais curiosas do diretor.

Onde assistir: Looke, Belas Artes à La Carte e Artiflix. Também está disponível gratuitamente, com anúncios, em serviços como Pluto TV, NetMovies e Plex.