Fortuna de Wagner Moura é estimada em milhões de dólares; veja quantia

Wagner Moura possui uma fortuna milionária

Vencedor do Globo de Ouro 2026 na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, na noite deste domingo, 11, Wagner Moura consolida não apenas o prestígio internacional, mas também uma fortuna milionária: jornalistas internacionais especializados em cinema estimam que o ator baiano acumule uma fortuna em torno de US$ 10 milhões.

O prêmio marca mais um ponto alto em uma carreira que atravessou o teatro, o cinema nacional e produções internacionais de grande alcance. Reconhecido por sua versatilidade, Moura ampliou suas fontes de renda ao atuar também como diretor, produtor, compositor e até jornalista, o que contribuiu para sua forte presença no mercado artístico.

O reconhecimento internacional começou a ganhar força com o sucesso da série Narcos, da Netflix, em que interpretou o traficante Pablo Escobar, papel que o projetou mundialmente e rendeu elogios da crítica.

Antes disso, o ator já havia conquistado o público brasileiro com Tropa de Elite e Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro, filmes que se tornaram marcos do cinema nacional.



Nascido em Salvador, em 27 de junho de 1976, Wagner Maniçoba de Moura passou parte da infância em Rodelas, no interior da Bahia. Filho de um sargento da Força Aérea e de uma dona de casa, mudou-se para a capital baiana ainda na adolescência. Foi na Universidade Federal da Bahia que iniciou sua formação artística e deu os primeiros passos no teatro.

A carreira começou a ganhar projeção no início dos anos 2000, quando integrou o elenco da peça A Máquina, que o levou aos palcos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesse período, construiu parcerias duradouras com nomes como Lázaro Ramos e Vladimir Brichta.

No cinema, a virada veio com Carandiru (2003), seguida por produções como Deus é Brasileiro, Abril Despedaçado e As Três Marias. Já consagrado no Brasil, Moura avançou para o mercado internacional em 2013, ao atuar em Elysium, ao lado de Matt Damon e Jodie Foster, filme que arrecadou mais de US$ 286 milhões em bilheteria mundial.

Hoje, após a conquista do Globo de Ouro, Wagner Moura é visto como um dos artistas brasileiros mais influentes e bem remunerados de sua geração, com uma trajetória marcada por reconhecimento artístico, projeção global e uma fortuna que reflete décadas de sucesso.