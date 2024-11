Franquia "Planeta dos Macacos" vai ganhar novo filme; saiba quando

O último filme da franquia, "Planeta dos Macacos: O Reinado" - Foto: Divulgação

Uma das mais longevas franquias do cinema, "Planeta dos Macacos" irá ganhar um novo filme. A informação foi confirmada por Steve Asbell, chefe do 20th Century Studio, via THR. Segundo ele, o longa será lançado nos cinemas em 2027.

Asbell fez a declaração ao ser questionado sobre a estratégia do estúdio em continuar investindo em franquias já estabelecidas. "O primeiro passo foi identificar esses filmes de franquia e encontrar o ritmo certo para 'Avatar', 'Planeta dos Macacos', 'Alien' e 'Predador'. Encontrar esse equilíbrio foi crucial", afirmou.

Leia mais

>>> Saiba onde e a ordem para assistir à franquia “Planeta dos Macacos”

>>> Vilão do novo “Planeta dos Macacos” foi inspirado em Elon Musk

>>> “Planeta dos Macacos: O Reinado” tem potencial, mas falta ousadia

Ele continuou: "Agora podemos afirmar: 'Certo, sabemos quando os filmes de 'Avatar' serão lançados'. Também temos informações sobre 'Predador'. Assim, podemos dizer que haverá outro 'Planeta dos Macacos' em 2027. Essa visão nos permite planejar e considerar que tipos de filmes originais, em termos de gênero, queremos explorar no mercado."

O último filme da franquia, "Planeta dos Macacos: O Reinado", se passa 300 anos após os eventos de "A Guerra" (2017). A história acompanha Noa, um jovem chimpanzé interpretado por Owen Teague, que precisa enfrentar o tirânico rei macaco Proximos Caesar, interpretado por Kevin Durand.

O elenco conta ainda com Freya Allan (de "The Witcher"), William H. Macy (de "Fargo"), Eka Darville (de "Jessica Jones") e Lydia Peckham (de "Cowboy Bebop"). A direção é de Wes Ball, conhecido por "Maze Runner".