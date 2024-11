Gran Maître: produtora baiana ganha destaque no cinema internacional

Focada em representatividade, a produtora leva a identidade da Bahia para o mundo - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O cinema nacional está mais vivo do que nunca. As produções brasileiras vêm ganhando cada vez mais força no cenário audiovisual mundial. Um exemplo recente disso é o longa Ainda Estou Aqui, que se tornou o representante do Brasil na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. Surfando nessa onda surgiu a Gran Maître, uma produtora baiana e independente que está levando a cultura do estado para o mundo inteiro.

Renovação no cinema e diversidade

O grupo aponta que o audiovisual no país sofreu com o sucateamento nos últimos anos, mas que ainda assim vem conseguindo se reerguer com cada vez mais força. “Acho que existe um processo muito bonito do cinema brasileiro conseguir se renovar e restabelecer mundialmente de maneira muito forte”, contaram.

Apesar de lutar ativamente pela representatividade, o projeto não se resume a apenas isso e também produz outros tipos de filmes para além desse recorte.

“Eu sei que a gente tem esse recorte, mas também não é só isso. A gente faz obras pensando em nossa equipe, nossas narrativas negras, mas também queremos fazer filmes de gênero. Nosso próximo curta é uma ficção científica”, enfatizou Gabriela Correia, produtora executiva do projeto.

A relação dos streamings com cinema

Fundadores da produtora baiana Gran Maître | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Com o fechamento dos cinemas durante a pandemia de Covid, uma grande parte do público encontrou nas plataformas digitais uma alternativa para consumir cinema.

Essa dominância de grandes corporações estrangeiras atinge de forma negativa as pequenas iniciativas nacionais que tentam se consolidar no mercado.

“Como a gente vai conseguir equilibrar a balança com esses filmes que, obviamente com o poder financeiro na mão, não vão ter nenhum tipo de limite ou negociação com as produtoras que têm uma dependência financeira?”, questionou Marcos.

O roteirista também aponta que o streaming vem perdendo um pouco da força que já teve.

“O boom dos streamings começa a diminuir. As pessoas estão voltando para o cinema. O cinema não morreu, não parou de acontecer”, completou.

Apesar das críticas, Marcos Alexandre acredita que as plataformas digitais podem servir como um meio para divulgação de pequenas produções.

Por mais que a Gran Maître esteja presente em festivais internacionais, esse tipo de evento ainda continua sendo algo de nicho. Dessa forma, o streaming seria uma possibilidade de levar as produções baianas para o grande público estrangeiro. “

Se a gente tiver a oportunidade de ter um filme nosso no streaming, que possa alcançar outros lugares, eu acho que é muito interessante. Acho que seria muito interessante se públicos de outros lugares pudessem assistir o que a gente produz aqui”, completou Gabriela.

