Halloween: rede de cinemas anuncia desconto e brindes em Salvador

Rede de cinemas oferece promoção no Halloween - Foto: Divulgação

Aproveitando o clima de Halloween, nesta quinta-feira, 31, todas as unidades da Cinépolis exibirão uma seleção de filmes de terror com preços promocionais e brindes. Para que aproveitem das novidades, o público terá que comparecer ao cinema fantasiado.

Entre os títulos em cartaz estão: “Sorria 2”, “Não Solte!”, “Terrifier 3” e “Continente”. Os ingressos estarão disponíveis com preços promocionais de R$ 12,00 para as salas tradicionais e R$ 24,00 para as salas VIP.

Os clientes que comparecerem fantasiados para assistir às sessões nesta quinta ganharão uma pipoca mini salgada grátis, cortesia da Cinépolis.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.



A rede de cinemas está presente nos shoppings Salvador Norte e Parque Shopping Bahia.