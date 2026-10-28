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HBO revela novos nomes do elenco de Harry Potter; saiba quem são

Produção tem data de estreia prevista para o dia 25 de dezembro

Franciely Gomes
Por
A série será baseada no primeiro livro da saga de Harry Potter
A série será baseada no primeiro livro da saga de Harry Potter - Foto: Reprodução | HBO

Os fãs de Harry Potter ganharam mais um spoiler da nova série sobre a vida do bruxo. Responsável pela produção da trama, a HBO revelou os nomes de três atores que interpretarão os personagens Carlinhos Weasley, Tiago Potter e Lílian Potter.

Os escolhidos foram Harry Gilby, Jasper Talbot e Hannah Chinn. Eles aparecerão já na primeira temporada da produção, que tem previsão de estreia para o dia 25 de dezembro e vai adaptar o livro “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.

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Atores Harry Gilby, Jasper Talbot e Hannah Chinn
Atores Harry Gilby, Jasper Talbot e Hannah Chinn - Foto: Reprodução | Instagram

Intérpretes dos pais de Harry, Tiago e Lílian, os atores Jasper e Hannah aparecerão em flashbacks, fotografias e manifestações mágicas. Já Carlinhos Weasley é o irmão mais velho de Rony, que não aparece nos filmes, mas estará presente na série.

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Outros nomes confirmados na série

O elenco da série já está quase todo confirmado pela HBO. O protagonista Harry Potter será interpretado pelo ator Dominic McLaughlin. Enquanto seus melhores amigos, Hermione Granger e Rony Weasley, serão vividos por Arabella Stanton e Alastair Stout, respectivamente.

A trama segue com John Lithgow como Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.

Além de Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como Jorge Weasley e Ruari Spooner como Percy Weasley.

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