"Homem-Aranha 4" vai trazer famoso vilão de volta

Após a confirmação de que Destin Daniel Cretton será o diretor do quarto filme do Homem-Aranha, estrelado por Tom Holland, novos rumores surgiram sobre possíveis colaborações e vilões no longa. De acordo com o site Cosmic Circus, existe a possibilidade de o filme apresentar uma parceria entre o Homem-Aranha e o Venom, interpretado por Tom Hardy, além de trazer de volta o vilão do terceiro filme do simbionte. A produção "Venom: A Última Rodada" poderia servir como ponto de partida para essa conexão, com rumores de que Eddie Brock poderia cruzar para o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM). Refilmagens recentes em Nova York teriam ligação com essa possível interação entre os dois universos.

Além disso, o vilão Knull, que controla o simbionte, poderia ser o responsável por usar essa presença dupla em diferentes universos para tentar dominar o multiverso. Segundo as informações apuradas, a Sony planeja expandir o papel de Knull além de um único filme, aumentando a escala da ameaça que ele representa para os personagens do UCM.

Inicialmente, a Marvel Studios pretendia criar uma história mais "pé no chão" para o próximo filme do Homem-Aranha, onde ele faria parceria com o Demolidor para enfrentar Wilson Fisk, o Rei do Crime, após os eventos de "Born Again". Além disso, outros vilões clássicos de Peter Parker estavam sendo cogitados, como a Maggia, Mister Negativo, e versões reformuladas de Escorpião (MacDonald "Mac" Gargan) e Gatuno (Aaron Davis). No entanto, esses planos podem ter sido adiados devido ao sucesso de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa".

As filmagens do quarto filme devem começar no próximo ano, já que a produção ainda está em fase inicial. A expectativa é que o longa chegue aos cinemas no verão de 2026, logo após o lançamento de "Vingadores: Doomsday", o próximo grande projeto do Marvel Studios.

