Homem-Aranha no novo ‘Quarteto Fantástico’? Entenda possibilidade

O primeiro trailer de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ foi lançado pelo Marvel Studios na última terça-feira, 4, e conta com momentos marcantes, além de um visual retrofuturista encantador e de mostrar o vilão Galactus, interpretado pelo Ralph Ineson. Porém, outro detalhe chamou a atenção dos fãs.

Quando a prévia foi lançada, a Marvel fez uma contagem regressiva que dizia que “a Fundação Futuro convida você a dar os primeiros passos em uma nova era fantástica”. E algumas pessoa passaram a se perguntar o que é essa tal Fundação Futuro.

Nos quadrinhos, a Fundação Futuro é uma espécie de versão alternativa do grupo de heróis, que foi criada por Reed Richards com um objetivo bem específico em mente. A ideia ganhou vida nas páginas pelas mãos do escritor Jonathan Hickman e do desenhista Steve Epting, e apareceu pela primeira vez na ‘Fantastic Four número 578’, em 2010.

O Senhor Fantástico criou a Fundação Futuro com o objetivo de ter um grupo para desenvolver um futuro melhor para a humanidade. A principal motivação do herói foi a morte de seu amigo e cunhado, Tocha Humana. Assim, Reed reúne jovens brilhantes e que podem ajudar em seus projetos, estudos e também para resolver problemas permanentes em todo o mundo.

Quem faz parte da Fundação Futuro?

Dessa maneira, nas HQs, o Quarteto Fantástico passa a se chamar Fundação Futuro e tem como membros Reed Richards, Sue Storm, o Coisa e o Homem-Aranha. E isso fez com o que os fãs passassem a especular uma possível participação do teioso do Tom Holland no novo filme da primeira família da Marvel. Até o momento, porém, não há nenhum tipo de confirmação nesse sentido.

‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ chega aos cinemas em 24 de julho de 2025. A primeira família da Marvel será interpretada por Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) e Ebon Moss-Bachrach (Coisa).

