“Ilhados com a Sogra” volta ainda mais apimentado na 2ª temporada

Se tem uma coisa que o brasileiro ama é um bom reality show. De provas desafiadoras a grandes prêmios, as polêmicas e os barracos não podem faltar para instigar a audiência e até mesmo mobilizar debates nas redes sociais.

Trazendo tudo isso e muito mais, um dos maiores sucessos da Netflix, “Ilhados com a Sogra” retorna parcialmente, em sua segunda temporada, nesta quinta-feira, 2. Na continuação, seis novas famílias - Araújo, Damasceno, Kashiura, Mendonça, Queiroz e Sousa - disputam a bagatela de R$ 500 mil em uma ilha isolada em Alagoas. Mas para levar essa bolada, os competidores têm que conviver com as mães de seus cônjuges e enfrentar desafios que testam suas relações interpessoais para explorar e tentar resolver os atritos.

A primeira temporada, lançada em 2023, ficou no top 10 mundial da plataforma de streaming durante duas semanas. Apresentadora da atração, Fernanda Souza contou que um dos diferenciais da sequência é que muitas famílias aproveitaram o reality para resolverem conflitos internos.

“Eu percebi muitas famílias falando que estavam tratando ali no programa, coisas que não tinham coragem de tratar. Isso foi um discurso que eu falei: ‘caramba, cara’, porque acho que na outra temporada, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Nessa, as famílias tiveram coragem de falar: ‘cara, vamos resolver isso aqui, que não se resolve em um dia de conversa, se resolve muitos dias com muitas dinâmicas’, mas o que importa é a relação sair um pouco melhor, mais transformada. Mas aqui também tem muita situação de pessoas que entram ali, não conseguindo se olhar, e continuam, porque tentaram, mas infelizmente não conseguiram. E ‘tá’ tudo bem também”, explica a atriz.

Fernanda destacou ainda que a força do Ilhados está nos participantes. "Eles fazem a história toda. Com coragem, entram nesse processo para viver intensamente as dinâmicas propostas. É muito emocionante estar ali e ver como as famílias enfrentam assuntos que eram verdadeiros tabus em suas vidas", revelou.

Refletindo sobre os aprendizados do programa, ela falou sobre como as relações familiares são retratadas. "É uma aula de convivência e empatia. Entender o que cada um carrega e como isso influencia nas relações é transformador. Mesmo para quem não resolve tudo ali, o importante é sair melhor do que entrou”.

Entre os risos, lágrimas e reviravoltas dos novos episódios, aos quais o Cineinsite A TARDE já assistiu, a artista diz que o objetivo do reality é humanizar as sogras e seus parentes. “Às vezes a gente não sabe a história daquela mãe. Às vezes a gente xinga o apego que uma mãe tem por um filho, uma reação que ela tem com a filha, mas a gente também não sabe o que história que a pessoa carrega. Então, acho que o reality humaniza muito. Eu acho sensacional, é uma aula mesmo de relações familiares. Ele realmente é um programa que o povo tem que vir, porque é muito inspirador e formador”.

Os quatro primeiros episódios de Ilhados com a Sogra já estão disponíveis na Netflix. Os quatro finais chegam no próximo dia 9. Confira o trailer: