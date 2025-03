Invencível: cena pós-créditos indica destino cruel para Mark

Próximo ano de Invencível pode ser o mais sombrio até agora - Foto: Reprodução | Prime Video

A terceira temporada de 'Invencível' chegou ao fim e deixou os fãs em choque com sua cena pós-créditos. Se as batalhas sangrentas e reviravoltas brutais já não fossem suficientes, o último episódio trouxe um vislumbre de algo ainda mais sombrio: uma entidade demoníaca de poder absoluto pode estar prestes a emergir.

Quem é a "Grande Besta" e qual seu interesse em Mark?

Na cena extra, Damien Darkblood, o misterioso detetive demoníaco, aparece desenhando um círculo de invocação em uma caverna infernal. Seu ritual desperta uma criatura ancestral, que ele chama de "Grande Besta" e "Senhor", indicando que se trata de um ser de alto escalão no Inferno.

Darkblood sugere que encontrou uma forma de restaurar essa entidade ao "Trono Infernal", e, para isso, precisa de um ser extremamente poderoso que a Terra não vê há eras. As pistas indicam que ele pode estar falando de Invencível. A frase final do detetive, dizendo que o coração dessa figura será corrompido e vinculado ao serviço do demônio, sugere um destino aterrorizante para Mark Grayson.

Até então, Darkblood era visto como um aliado, apesar de sua natureza demoníaca. Mas essa nova revelação sugere que ele pode desempenhar um papel mais sombrio na quarta temporada. Seria ele um manipulador com interesses ocultos ou apenas um servo desesperado para recuperar seu mestre?

A dublagem da nova entidade demoníaca ficou a cargo de Bruce Campbell, lendário ator de filmes de terror como Evil Dead – A Morte do Demônio. Sua presença só reforça o tom macabro que a série parece adotar para o futuro.

O que esperar da 4ª temporada de Invencível?

A terceira temporada mostrou uma evolução impressionante na narrativa e na brutalidade da série, preparando o terreno para conflitos ainda mais intensos. Com um inimigo infernal no horizonte e a possibilidade de Mark ser corrompido, o próximo ano de Invencível pode ser o mais sombrio até agora.

Todos os episódios de Invencível e o especial de Eve Atômica estão disponíveis no Prime Video.