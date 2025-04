John Wick terá filme novo com personagem mais novo; saiba mais

Saga é estrelada por Keanu Reeves - Foto: Divulgação

A Lionsgate anunciou durante a CinemaCon um novo projeto derivado da franquia John Wick: um longa-metragem animado que servirá como prelúdio da saga estrelada por Keanu Reeves. O ator, que deu vida ao lendário assassino nos quatro filmes live-action, retornará ao papel emprestando sua voz ao personagem.

O filme, ainda sem título oficial, revisitará o passado de John Wick antes dos eventos do primeiro longa, lançado em 2014. A trama abordará a infame missão que garantiu ao protagonista sua liberdade da Alta Cúpula: uma noite de violência extrema em que ele precisou eliminar todos os seus rivais para conquistar sua independência e viver ao lado de sua esposa, Helen.

A animação será dirigida por Shannon Tindle, conhecido por seu trabalho em 'Ultraman: Rising (2024)', 'Kubo e as Cordas Mágicas', 'Coraline' e 'Megamente'. Ainda não há informações sobre outros membros do elenco ou data de lançamento.

Bailarina: Derivado de John Wick enfrenta problemas nos bastidores

Enquanto isso, a Lionsgate se prepara para lançar 'Bailarina', o primeiro spin-off live-action da franquia. Estrelado por Ana de Armas, o longa acompanha uma assassina treinada pela Ruska Roma em busca de vingança pelo assassinato de seu pai. O elenco conta ainda com Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, além das participações de Ian McShane e Keanu Reeves.

Apesar da expectativa, Bailarina enfrentou turbulências nos bastidores. Relatos indicam que Chad Stahelski, diretor dos quatro filmes de John Wick, regravou boa parte do longa dirigido por Len Wiseman (Anjos da Noite). A intervenção teria ocorrido após a recepção negativa de exibições-teste, levando a um suposto refilmagem quase total do projeto, o que explicaria seu adiamento de um ano. Oficialmente, a Lionsgate não confirmou as informações.

Com roteiro de Shay Hatten (Rebel Moon), Bailarina tem estreia prevista para 5 de junho de 2025 no Brasil.

Outro projeto derivado da franquia é 'The Continental', uma minissérie que explora a origem do icônico hotel para assassinos. A produção acompanha a juventude de Winston Scott, personagem interpretado por Ian McShane nos filmes, enquanto ele mergulha no submundo criminoso de Nova York.

No elenco, estão Mel Gibson, Peter Greene, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb, Katie McGrath, Ray McKinnon, Adam Shapiro, Mark Musashi e Marina Mazepa. A série é produzida por Greg Coolidge e Kirk Ward, que também assumem a função de showrunners.