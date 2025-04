Documentário inédito de Sérgio Machado debate cenário da música baiana

Sergio Machado com Larissa e Attooxxá - Foto: Divulgação | Manuela Cavadas

Homenageado com uma mostra de documentários no 20º Panorama Internacional Coisa de Cinema, o cineasta Sérgio Machado estará presente na sessão de exibição de ‘A Bahia me fez Assim’ (2025), dirigido por ele, e que conta com direção musical de Alê Siqueira. Ainda inédito, o filme será exibido pela primeira vez nesta sexta-feira, 4, às 18h, no Cine Glauber Rocha.

A estreia da obra está prevista apenas para novembro. Parceria entre o Canal Curta e a produtora baiana Janela do Mundo, ‘A Bahia me fez Assim’ apresenta um panorama da música produzida na Bahia, a partir de encontros musicais e seus processos criativos.

O documentário traz artistas contemporâneos da música baiana - Rachel Reis, Afrocidade, Iuri Passos, Larissa Luz, ÀTTOOXXÁ, Ganhadeiras de Itapuã, Yayá Muxima, Tiganá Santana, Ilê Aiyê, Ivan Sacerdote, Orkestra Rumpilezz, Coletivo Rumpilezzinho, Xênia França e Melly - que aceitaram o desafio de regravar, em apenas um dia, autores como Assis Valente, João Gilberto, Raul Seixas, Letieres Leite, Xisto Bahia, Galvão e Moraes Moreira.