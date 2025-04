Panorama recebe lançamento de livro que revisita 25 anos de cinema

O autor Luiz Joaquim - Foto: Divulgação

O jornalista e crítico de cinema Luiz Joaquim lança, nesta sexta-feira, 4, às 17h, no Cine Glauber Rocha, seu novo livro 'Vinte e cinco: escritos de cinema (1997-2022)'. Publicado pela Cepe Editora, a obra reúne 75 textos selecionados entre mais de três mil análises assinadas pelo autor ao longo de um quarto de século, abordando produções do cinema pernambucano, brasileiro e internacional. O evento faz parte da programação do Panorama Internacional Coisa de Cinema.

Organizado em três capítulos, o livro apresenta perspectivas distintas da crítica cinematográfica. O primeiro, Do meu lugar, foca em 25 filmes pernambucanos, destacando nomes como Lírio Ferreira (Árido Movie, 2006) e Kleber Mendonça Filho (O Som ao Redor, 2012). No segundo capítulo, Do nosso lugar, Joaquim analisa 25 obras do cinema brasileiro, incluindo Lavoura Arcaica (2001), de Luiz Fernando Carvalho, e Tropa de Elite (2007), de José Padilha. Já no terceiro, Do lugar de todos, são apresentadas críticas de filmes estrangeiros, como O Hospedeiro (2007), do sul-coreano Bong Joon Ho.

Para o autor, a seleção dos textos foi um desafio significativo. “Foram escolhas difíceis de definir, considerando o universo dos meus mais de três mil textos”, explica. O livro busca não apenas registrar a história do cinema nesses 25 anos, mas também oferecer um panorama da evolução da crítica cinematográfica no Brasil. “A crítica ratifica sua força especialmente diante de produções de orçamento médio ou pequeno, ajudando a garantir que filmes independentes sejam lembrados e debatidos”, destaca Joaquim.

A professora de Cinema e Audiovisual da Universidade de Pelotas, Ivonete Pinto, assina o prefácio e ressalta a importância do trabalho do autor. “Luiz Joaquim, que não escamoteia o traço do jornalista que é, vê o cinema tentando apreendê-lo e traduzi-lo. Sua vocação pela busca do que é informativo, por vezes, se sobrepõe ao viés subjetivo das interpretações”, analisa.

O lançamento de Vinte e cinco: escritos de cinema (1997-2022) terá entrada franca e os exemplares estarão disponíveis por R$ 60 (impresso) e R$ 30 (e-book).