Jurassic World e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Jurassic World: Recomeço é a principal estreia da semana - Foto: Reprodução | YouTube

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, terror e produções para toda a família. Embora ‘Jurassic World: Recomeço’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.



Veja os principais filmes em cartaz nos cinemas:

JURASSIC WORLD: RECOMEÇO

Cinco anos após os acontecimentos de Jurassic World: Domínio, o planeta se tornou um ambiente inóspito para os dinossauros, que agora sobrevivem apenas em regiões tropicais isoladas, com clima semelhante ao de eras passadas. Neste novo capítulo repleto de ação, uma equipe destemida precisa correr contra o tempo para coletar amostras de DNA de três das maiores criaturas da terra, do mar e do ar. Esses animais colossais podem ser a chave para o desenvolvimento de um medicamento revolucionário com potencial para salvar vidas humanas.

SUPERMAN (PRÉ-ESTREIA)

Um herói movido pela crença e pela esperança na bondade da humanidade. Em Superman, acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville no Kansas.

PEDAÇO DE MIM

Mona, uma mulher divorciada, vive com seu filho Joel, um adulto neurodivergente. Os dois compartilham uma relação profunda, que é abalada quando Mona descobre que a namorada de Joel, também neurodivergente, está grávida.

APOCALIPSE NOS TRÓPICOS

Quando uma democracia termina e uma teocracia começa? O documentário investiga a crescente influência que líderes evangélicos exercem sobre a política brasileira. Entrelaçando passado e presente, apresenta um espelho inquietante para o resto do mundo.

JOVENS AMANTES

No final da década de 1980, Stella, Victor, Adèle e Etienne completam 20 anos. Eles fazem o exame de admissão para a famosa escola de atuação criada por Patrice Chéreau e Pierre Romans no Théâtre des Amandiers em Nanterre. Lançados a toda velocidade na vida, paixão e amor, juntos eles experimentarão o ponto de virada de suas vidas, mas também sua primeira tragédia.

F1: O FILME

Sonny Hayes, a lenda do automobilismo, é persuadido a deixar a aposentadoria para liderar uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades — e ser mentor de um jovem piloto famoso — enquanto busca mais uma oportunidade de glória.

M3GAN 2.0

Uma arma robótica de nível militar conhecida como Amelia torna-se cada vez mais autoconsciente e perigosa para a raça humana. Na esperança de detê-la, Gemma decide ressuscitar M3GAN, tornando-a mais rápida, forte e letal.

QUEBRANDO REGRAS

Em uma nação onde educar meninas é visto como rebelião, uma mulher visionária ousa ensinar mentes jovens a sonhar. Quando sua inovação atrai atenção global, seu sucesso desperta esperança — e oposição. À medida que ameaças se aproximam, sua coragem e ações iniciam um movimento que pode transformar o mundo para sempre. Inspirado em uma história real.

EXTERMÍNIO: A EVOLUÇÃO

Em Extermínio: A Evolução, a história segue um grupo de sobreviventes que vive em uma ilha há quase três décadas após o vírus da raiva ter escapado de um laboratório. Quando um membro da ilha embarca em uma missão no continente, ele e o grupo descobrem segredos, maravilhas e horrores que transformaram não apenas os infectados, mas também outros sobreviventes, revelando novas mutações e a evolução do vírus.

ELIO

Elio, um garoto oprimido com uma imaginação fértil, acaba sendo transportado acidentalmente para o Comuniverso. Identificado por engano como o embaixador da Terra para o resto do universo, Elio precisará formar novos laços com excêntricas formas de vida alienígenas, sobreviver a uma série de tribulações terríveis e, de alguma forma, descobrir quem ele realmente está destinado a ser.

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO

Filho cheio de imaginação, mas negligenciado, do Chefe Stoico, Soluço desafia séculos de tradição quando faz amizade com Banguela, um temido dragão Fúria da Noite. Seu vínculo improvável revela a verdadeira natureza dos dragões, desafiando os próprios fundamentos da sociedade viking.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!