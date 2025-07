Esses são os filmes mais esperados para o segundo semestre de 2025

Superman estreia em julho - Foto: Reprodução/IMDB

O primeiro semestre de 2025 já acabou e para as pessoas quem amam cinema, o ano até teve boas surpresas como 'Pecadores' e 'Thunderbolts*', assim como alguns filmes decepcionaram, a exemplo de 'Branca de Neve' e 'The Eletric State', esse último foi lançado pela Netflix e custou US$ 320 milhões.

Apesar das decepções, as expectativas seguem altas para o segundo semestre, que é quando as empresas aproveitam o verão dos EUA para lançarem suas maiores apostas. O A TARDE montou uma lista do que vem por ai para ninguém ficar perdido.

Julho

Jurassic World: recomeço

Sucesso nos anos 90 com que teve seu primeiro filme dirigido por Steven Spielberg, a franquia voltou a ficar em destaque em 2015, tendo Chris Pratt (Guardiões da Galáxia) como protagonista.

Dez anos depois, é a vez de Scarlett Johansson (Vingadores) assumir o protagonismo, e recebendo a missão de ir até o antigo Jurassic Park para coletar material genético de algumas espécies de dinossauros.

Estreia: 3 de julho

'Superman'

Para lançar o novo filme do homem mais forte do mundo, a DC Studios foi buscar reforço na rival Marvel. James Gunn, responsável pelos três filmes da franquia 'Guardiões da Galáxia' pulou o muro e é o responsável pelo novo 'Superman'.

Para os papéis principais, David Corenswet vive Clark Kent/Superman, Rachel Brosnaham será Lois Lane e o vilão Lex Luthor é interpretado por Nicholas Hoult. O filme trará o super-herói buscando reconciliar sua herança de Krypto com sua educação humana.

Estreia: 8 de julho

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Mais um filme de super-heróis, e outro reboot. A grande aposta da Marvel para o segundo semestre traz Pedro Pascal como Reed Richards (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (Mulher Invisível), Joseph Quinn como Johnny Storm (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (O Coisa).

A missão? Defender a terra dos vilões Galactus e Surfista Prateado.

Estreia: 24 de julho

AGOSTO

A hora do mal

Para os fãs de filmes de terror, 'A Hora do Mal' surge como uma boa opção para quem adora filmes do gênero. Dirigido por Zach Cregger (Noites Brutais), a história gira em torno do desaparecimento de crianças que são colegas de sala e saem de suas residências durante a madrugada.

Estreia: 7 de agosto

Uma sexta-feira ainda mais louca

Jamie Lee Curtis (Tess) e Lindsay Lohan (Anna) voltam aos papéis de mãe e filha para a continuação da comédia que foi sucesso no início dos anos 2000.

Dessa vez as duas enfrentam mais uma troca de corpos às vésperas do casamento de Anna.

Estreia: 7 agosto

SETEMBRO

Invocação do Mal: Último ritual

Provavelmente a maior franquia de filmes de terror neste século, Invocação do Mal chega ao seu capítulo final. Os Warren terão pela frente mais um caso aterrorizante, envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência.

Estreia: 4 de setembro

Malês

Estrelado por Camila Pitanga, e com a direção de Antônio Pitanga, o longa revive o período das Revoltas dos Malês, que aconteceu em Salvador, em 1835.

Estreia: 4 de setembro

Outubro

O telefone preto 2

O segundo semestre de 2025 parece que de fato vai ser bom para os amantes dos filmes de terror. Ainda não foram contados muitos detalhes sobre o filme. O que se sabe é que Ethan Hawke voltará a viver o serial killer que sequestra crianças e Mason Themes está de volta como Finney.

Estreia: 16 de outubro

Mortal Kombat 2

Após as críticas mistas para o primeiro filme, a franquia mais sangrenta dos videogames está de volta. Desta vez, Karl Urban (The Boys) dará vida ao icônico personagem Jonhy Cage. Para o novo longa, o torneio que dá nome ao jogo finalmente irá ocorrer entre lutadores de vários planos.

Estreia: 23 de outubro

Novembro

O agente secreto

Estrelado por Wagner Moura, o filme se passa no Recife, na década de 70. Em meio à ditadura militar, Marcelo (Wagner Moura), tem especialidade em tecnologia e está de volta a sua cidade para fugir de um passado misterioso, mas logo percebe que a paz que procura está longe dali.

Estreia: 6 de novembro

Wicked: parte 2

A sequência do musical da Broadway revive a amizade entre Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) após os eventos do primeiro filme. A produção mostra como Elphaba se tornou a Bruxa Má do Oeste, de O Mágico de Oz.

Estreia: 20 de novembro

Avatar: fogo e cinzas

James Cameron volta com o terceiro ato de sua franquia que fatura bilhões toda vez que está nos cinemas. O novo filme trará a tribo do fogo para as telas e acompanha as aventuras do agora líder Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), a guerreira Neytiri (Zoe Saldaña) e sua família.

Estreia: 19 de dezembro

Anaconda

Estrelado por Selton Mello, Jack Black e Paul Rudd, o filme conta a história de amigos que estão vivendo uma crise de meia-idade e decidem refazer o filme preferido da juventude, mas terão que enfrentar inúmeros problemas na floresta.

Estreia: 25 de dezembro