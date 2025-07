Mais um para o Brasil? Wagner Moura é forte candidato ao Oscar 2026

Wagner Moura em O Agente Secreto - Foto: Divulgação

O ator Wagner Moura e o filme brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado pelo baiano, despontaram como fortes candidatos ao Oscar de 2026. Eles ganharam destaque na primeira lista de possíveis indicados divulgada pela revista americana Variety.

Segundo a publicação, o longa é um forte concorrente em categorias importantes, incluindo Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, além de posicionar a produção nacional entre as favoritas na disputa principal de Melhor Filme, figurando em 17º lugar.

A repercussão positiva do longa vem principalmente dos prêmios conquistados no Festival de Cannes 2025. Lá, Wagner Moura foi laureado com o prêmio de Melhor Ator, enquanto Kleber Mendonça Filho recebeu a Palma de Melhor Direção.

Vale destacar que, apesar do cineasta não figurar entre os cinco prováveis indicados ao Oscar na categoria de direção até o momento, o reconhecimento em Cannes reforça as expectativas em torno da produção.

Antes de disputar o Oscar, O Agente Secreto ainda precisa ser escolhido oficialmente pelo Brasil para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional.

Especialistas destacam que a lista da Variety é inicial e reflete filmes com destaque em Cannes ou em expectativas geradas pela crítica e pelo mercado, o que reforça o protagonismo do filme de Kleber e Wagner na temporada de premiações que se aproxima.

História e elenco

O Agente Secreto é ambientado no Recife em 1977 e apresenta Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que busca refúgio na cidade, mas logo se vê envolvido em tensões políticas e pessoais. O elenco reúne nomes consagrados do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Hermila Guedes, e a produção é fruto de uma coprodução internacional envolvendo Brasil, França, Holanda e Alemanha.

Estreia no Brasil

O longa terá sua estreia oficial nos cinemas brasileiros em 6 de novembro, com sessões especiais previstas entre setembro e outubro. A distribuidora Vitrine Filmes é responsável pelo lançamento no país, enquanto internacionalmente o filme será distribuído pela NEON e MUBI em diferentes regiões.