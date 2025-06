Wagner Moura vai voltar para Salvador com novo projeto; saiba detalhes

Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 - Foto: Valey Hache | AFP

O ator Wagner Moura, que venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 por sua interpretação de Marcelo, protagonista do longa ‘O Agente Secreto’, vai retornar para Salvador em breve. O baiano revelou que está nos ajustes finais para encenar uma adaptação da peça ‘Um Inimigo do Povo’, de Henrik Ibsen, sob direção de Christiane Jatahy.

“Está quase certo. A gente ainda depende de patrocínios. Não está completamente fechado, mas se tudo der certo, sim, eu vou fazer teatro em Salvador”, contou Wagner, em entrevista ao Canal Brasil.

Segundo o ator, essa é uma peça que ele tentou fazer por muito tempo. “Já tentei adaptar para o cinema. Eu amo a história dessa peça. É a história de um médico que descobre que as águas da cidade estão contaminadas. É o plot de Tubarão, do Steven Spielberg. É o conflito entre o capital e o imperativo moral”, completou.

Publicado em 1882, o texto de Ibsen acompanha esse médico que, ao tentar alertar a população da cidade — cuja economia gira em torno do turismo —, se vê pressionado por interesses políticos e econômicos.

Para Wagner, o enredo é atual e conectado ao filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que também levou o prêmio de Melhor Diretor em Cannes.

Na oportunidade, o ator baiano também falou sobre a parceria com a diretora Christiane Jatahy, conhecida por adaptar clássicos com olhar contemporâneo. “Ela é uma diretora extraordinária, que admiro muito. Trabalha sempre em cima de textos clássicos, moldando ao presente”, completou.

Melhor Ator em Cannes

O ator Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 por sua interpretação de Marcelo, protagonista do longa O Agente Secreto. O feito do baiano é inédito para o Brasil, que até então, nunca tinha vencido o prêmio. Em 2003, ele esteve no evento com o filme ‘Cidade Baixa’, ao lado de Lázaro Ramos. Foi nessa ocasião, inclusive, que Wagner Moura e Kleber Mendonça se conheceram.

“Cannes é a minha primeira memória de ter conversado com Kleber, no ano de 2003, quando estive lá com o filme Cidade Baixa, dirigido por Sérgio Machado, e ele estava cobrindo o festival como crítico de cinema. Tudo fazendo um sentido lindo danado”, disse Moura ao Gshow.

Até a vitória do baiano, o Brasil tinha apenas os prêmios de Melhor Atriz, com Fernanda Torres por ‘Eu Sei Que Vou Te Amar’ (1986) e Sandra Corveloni por ‘Linha de Passe’ (2008), e de Revelação Masculina com Rodrigo Santoro por ‘Carandiru: O Filme’ (2003) e Ricardo Teodoro por ‘Baby’ (2024).

A vitória consagra o retorno de Moura ao cinema nacional após anos atuando em produções internacionais e reforça o prestígio do filme brasileiro no cenário mundial. Mais cedo, O Agente Secreto recebeu dois outros prêmios paralelos: o de Melhor Filme da Seleção Oficial pelo Júri da Fipresci, associação internacional de críticos de cinema, e o Prix des Cinémas Art et Essai, prêmio concedido pelos exibidores, que reconhece produções comprometidas com o circuito de cinema de arte.

Crítica internacional aplaude atuação “de tirar o fôlego”

Desde a estreia do filme, a atuação de Wagner Moura foi amplamente elogiada pela crítica. O The Hollywood Reporter o descreveu como uma “estrela de cinema”, enquanto a revista francesa Première afirmou que o ator está “de tirar o fôlego”.

O site Deadline também destacou a performance como “efetiva e poderosa”, especialmente no retrato de um personagem complexo e enigmático.