"Sozinho com uma taça de vinho": Wagner Moura comemora vitória em Cannes

Ator comemorou o impacto cultural da produção - Foto: Divulgação

Wagner Moura falou publicamente pela primeira vez após conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025, neste domingo, 24, pelo filme 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho. A declaração foi feita de maneira inusitada, durante a coletiva de imprensa do diretor brasileiro no festival.

Mendonça colocou seu celular no microfone para compartilhar uma ligação com o ator: “Você poderia dizer algumas palavras? Acredito que em inglês, porque nós temos muitos jornalistas internacionais aqui”, pediu Kleber.

Do outro lado da linha, Wagner Moura respondeu: “Eu queria estar aí com todos vocês, mas estou aqui, sozinho, tomando uma taça de vinho. Não poderia estar mais feliz. É um momento tão importante da minha vida!”

O ator também comemorou o impacto cultural da produção:

Eu tentei trabalhar com o Kleber por muitos anos, e estou muito, muito, muito feliz pela forma como o filme foi recebido, porque é uma produção brasileira, significa muito para a cultura brasileira. É uma pena que eu esteja comemorando sozinho, gostaria de estar aí com vocês

Repercussão imediata

| Foto: Divulgação

A vitória foi celebrada por colegas e autoridades. Amigo de longa data de Wagner Moura, o ator Lázaro Ramos comemorou a vitória do conterrâneo em Cannes. Em um post nos stories do Instagram, Lázaro escreveu "orgulho!!!", enquanto compartilhava uma imagem do amigo, de quem também é compadre, durante a premiação.

A atriz Alice Braga, que contracenou com Lázaro, Wagner e Kleber no filme Cidade Baixa (2005), escreveu: “Orgulho absoluto!”, e sobre o diretor: “Viva Kleber Mendonça Filho.”

Maria Fernanda Cândido, que integra o elenco de O Agente Secreto, também parabenizou os dois: “Prêmio merecidíssimo! Grande trabalho de Wagner Moura! Viva o cinema brasileiro!”

Os prêmios repercutiram até no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o feito inédito:

“O cinema brasileiro está conquistando o mundo e fazendo história. Pela primeira vez, um ator brasileiro venceu o prêmio de melhor ator em Cannes. A premiação inédita é de Wagner Moura, por sua atuação em 'O Agente Secreto'.”

“E tem mais prêmio! Kleber Mendonça Filho foi eleito o melhor diretor no Festival de Cannes. Viva o cinema brasileiro!”

O vice-presidente Geraldo Alckmin também comemorou:

“É de ouro e é do Brasil! 🥇 🇧🇷 Nossos talentosos Kléber Mendonça Filho e Wagner Moura brilharam no Festival de Cannes. [...] Que suas conquistas inspirem novas gerações e tragam ainda mais alegria ao nosso país.”

Qual a história de O Agente Secreto?

Ambientado nos anos 1970, O Agente Secreto conta a história de um professor universitário (vivido por Wagner Moura) que retorna a Recife durante a ditadura militar para reencontrar o filho caçula, enfrentando os fantasmas de um país sob repressão.