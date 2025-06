5 momentos que fizeram de Wagner Moura um gigante do cinema

Wagner Moura no Festival de Cannes - Foto: Valey Hache | AFP

A Bahia fez história neste sábado, 24. O ator Wagner Moura conquistou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 por sua atuação em O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho. A vitória inédita para o Brasil consagra uma carreira marcada por papéis icônicos, tanto na dramaturgia nacional, quanto em produções internacionais.

Com a performance elogiada por publicações como The Hollywood Reporter, Deadline e Première, Moura agora entra também no radar do Oscar 2026, onde o filme já figura como possível candidato.

Para celebrar esse feito histórico, o Cineinsite A TARDE relembrou cinco obras essenciais que mostram a versatilidade, o talento e o comprometimento artístico de Wagner Moura com narrativas provocadoras, políticas e humanas.

Confira:

1. Narcos (2015 e 2017) – Netflix

| Foto: Divulgação

Foi com a série da Netflix que Wagner Moura alcançou projeção global. Ao interpretar Pablo Escobar, o ator mergulhou na complexidade de um dos personagens mais controversos da história recente. O papel lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e mostrou ao mundo a força dramática do seu trabalho. Mesmo falando em espanhol, Moura dominou a cena com nuances, presença e carisma.

"Eu não era a escolha óbvia para interpretar esse personagem. Eu não falava espanhol. Sou brasileiro, então tive de aprender o idioma e ir para a Colômbia antes de todo mundo [da série]", disse o ator em uma entrevista.

Onde assistir: Netflix

2. Tropa de Elite (2007 e 2010) – Direção de José Padilha

| Foto: Divulgação

Nenhum outro personagem marcou tanto o imaginário brasileiro quanto o Capitão Nascimento, vivido com intensidade pelo baiano. Tropa de Elite se tornou um fenômeno cultural e político, e os dois filmes se tornaram recordes de bilheteria do cinema nacional. A atuação rendeu diversos prêmios no Brasil e consolidou Moura como ícone de uma geração de atores comprometidos com o realismo, sem contar a parceria com José Padilha, mesmo diretor de Narcos.

Onde assistir: Os filmes estão distribuídos nas plataformas Netflix, Globoplay, Max e Amazon Prime Video

3. Trash – A Esperança Vem do Lixo (2014) – Direção de Stephen Daldry

| Foto: Divulgação

Neste drama social rodado no Brasil por uma equipe internacional, Moura interpreta um dos adultos que cruzam o caminho de três meninos catadores de lixo em uma favela. O filme, baseado em livro de Andy Mulligan, tem roteiro de Richard Curtis (Simplesmente Amor) e direção do britânico Stephen Daldry. Moura é o elo que dá gravidade e contexto político à narrativa de esperança e denúncia. Destaque para a atuação ao lado de Selton Mello, outro destaque do cinema brasileiro com Ainda Estou Aqui.

Onde assistir: Disponível para aluguel na Apple TV+, Google Play Filmes e Amazon Prime Video



4. Ladrões de Drogas (2025) – Produção executiva de Ridley Scott

| Foto: Divulgação

Em mais uma produção internacional de destaque, Wagner Moura interpreta Manny, um imigrante brasileiro vivendo nos Estados Unidos, que, ao lado do amigo Ray (Brian Tyree Henry), comete assaltos a traficantes disfarçado de agente do DEA, a famosa polícia antidrogas americana também vista em Narcos. Mas o que poderia facilmente cair no estereótipo do latino envolvido com o crime vira, nas mãos de Moura, uma desconstrução poderosa e cheia de nuances. O ator faz questão de marcar a nacionalidade do personagem em cena, reforçando sua identidade:

Todo personagem que eu faço aqui, eu boto pra ser brasileiro porque eu sou brasileiro. E o Brasil é um país importante no fluxo migratório para os Estados Unidos. É muito raro alguém que escreva um personagem aqui para ser originalmente brasileiro. Então eu quero que seja porque eu sou assim, eu falo desse jeito e com esse sotaque brasileiro. Eu quero que o Brasil seja representado nos personagens que eu faço Wagner Moura - em entrevista exclusiva ao A TARDE

Onde assistir: Apple TV+

5. Saneamento Básico, O Filme (2007) – Direção de Jorge Furtado

| Foto: Divulgação

Mostrando sua versatilidade também na comédia, no mesmo ano do baianíssimo Ó Paí, Ó, Moura interpreta Joaquim, um técnico de som atrapalhado que ajuda uma pequena comunidade a filmar um falso documentário para conseguir verbas públicas. A crítica social embutida no humor e a leveza da atuação mostraram um lado diferente de Wagner Moura, provando que ele também brilha fora do drama pesado. Destaque para a parceria com Fernanda Torres, estrela de Ainda Estou Aqui.

Onde assistir: Netflix e Globoplay

Bônus: Marighella (2019)

| Foto: Divulgação

Na sua estreia como diretor de longa-metragem, Wagner Moura apresenta um retrato de Carlos Marighella, político, poeta e guerrilheiro que se tornou símbolo da resistência contra a ditadura militar no Brasil. Com um elenco de peso, liderado por Seu Jorge, o filme conta ainda com Humberto Carrão e Bruno Gagliasso em papéis marcantes.

Ambientado em um dos períodos mais sombrios da história recente do país, Marighella acompanha a trajetória do líder revolucionário na tentativa de romper o cerco da censura e mobilizar a população contra o regime opressor. A cinebiografia é também um grito político que denuncia os abusos do passado e dialoga com o presente.

Onde assistir: Globoplay e Amazon Prime Video



Menção honrosa: Ó Paí, Ó (2007)

| Foto: Divulgação

Seria difícil finalizar a lista sem mencionar um filme tipicamente baiano, no qual Wagner contracena ao lado do seu grande amigo, Lázaro Ramos. Ambientado no coração do Pelourinho, em Salvador, Ó Paí, Ó é um marco do cinema brasileiro que mistura comédia, música e crítica social com forte sotaque baiano. Moura, mesmo em um papel coadjuvante, reforça sua ligação com a Bahia, sua terra natal, e com o Bando de Teatro Olodum, grupo responsável pela peça original que inspirou o filme. A atuação coletiva, a trilha sonora coordenada por Caetano Veloso e a ambientação no Centro Histórico tornam Ó Paí, Ó uma verdadeira celebração da brasilidade.

Onde assistir: Globoplay e Amazon Prime Video