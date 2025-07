Bombas? Esses são os maiores fracassos do cinema em 2025

Branca de Neve, Missão: Impossível – O Acerto Final e Mickey 17 foram alguns dos fracassos - Foto: Divulgação

O primeiro semestre de 2025 revelou que nem grandes orçamentos, elencos famosos ou campanhas milionárias garantem o interesse do público. Entre histórias esquecíveis, apostas mal planejadas e filmes que simplesmente não encontraram sua audiência, confira quais produções amargaram os piores resultados nas bilheteiras neste início de ano.

A lista feita pelo Portal A TARDE tem títulos de peso como Branca de Neve, Missão: Impossível – O Acerto Final e nova aposta da Pixar, Elio.

Os 8 maiores fracassos do cinema em 2025 (até agora):

1. Branca de Neve

Dirigido por Marc Webb (O Espetacular Homem-Aranha), Branca de Neve chegou com a proposta de modernizar a clássica princesa da Disney com uma visão mais “empoderada”, mas acabou enfrentando rejeição.

Com o orçamento de US$250 milhões, o filme faturou ao redor do mundo apenas US$204 milhões, se tornando o maior fracasso do ano até o momento.

2. Missão: Impossível – O Acerto Final

Dirigido por Christopher McQuarrie, Missão: Impossível - O Acerto Final já acumula mais de US$ 540 milhões nas bilheterias mundiais. Nos Estados Unidos, o filme soma mais de US$ 178 milhões, onde fez novos US$ 6,55 milhões em seu quarto fim de semana em cartaz.

Com orçamento de US$ 400 milhões, mais gastos em divulgação, o filme ainda está longe de se pagar na exibição inicial, segundo a Variety.

Missão: Impossível - O Acerto Final ainda está em cartaz nos cinemas.

3. Elio

Elio, nova aposta da Pixar sobre um garoto solitário que acaba em uma missão intergaláctica, estreou com números decepcionantes: apenas US$ 21 milhões nos EUA e US$ 35 milhões no mundo inteiro, marcando o pior fim de semana de estreia da Pixar em 30 anos.

O longa, que custou cerca de US$ 150 milhões para ser produzido, teve a pior estreia da história da Pixar.

Elio ainda está em cartaz nos cinemas.

4. Nas Terras Perdidas

O filme, dirigido por Paul W. S. Anderson (Resident Evil: O Hóspede Maldito)e estrelado por Milla Jovovich, prometia grandes aventuras em um universo de fantasia baseado em histórias de George R. R. Martin, mas o resultado foi bem negativo.

Com orçamento de US$55 milhões, o longa arrecadou míseros US$5 milhões mundiais.

5. Mickey 17

Com direção de Bong Joon-ho (Parasita) e protagonizado por Robert Pattinson (The Batman), Mickey 17 custou US$ 118 milhões, mas sua arrecadação mundial foi de apenas US$ 131 milhões.

E o número engana, pois com marketing e outros custos, estima-se que o prejuízo tenha chegado a US$ 75 milhões.

6. Lobisomem

Dirigido por Leigh Whannell (O Homem Invísivel) e produzido pela Blumhouse, o filme chegou como uma tentativa de reviver os monstros clássicos da Universal. Apesar de um orçamento de US$ 25 milhões, o longa arrecadou apenas US$ 34,1 milhões no mundo todo — um valor que não foi suficiente nem para cobrir os custos de marketing e distribuição.

7. Novocaine: À Prova de Dor

Estrelado por Jack Quaid (The Boys), Novocaine: À Prova de Dor arrecadou só US$ 33,7 milhões mundialmente contra um orçamento de US$ 18 milhões.

8. Alto Knights: Máfia e Poder

Com o custo de US$45 milhões em sua produção, Alto Knights não rendeu sequer US$10 milhões mundiais, ficando com apenas US$ 9,5 milhões.