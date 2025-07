De arrepiar: 15 filmes traumatizantes para ver e nunca mais assistir

Lista conta com títulos como Mártires, Incêndios e Vá e Veja - Foto: Divulgação

A experiência de assistir a um filme pode ser marcante por diversos motivos. Um dos mais emblemáticos é quando a obra consegue traumatizar o espectador de alguma maneira devido a um roteiro macabro ou comovente, imagens perturbadoras, violência gráfica, entre outros. E também pode acontecer com a junção de todos esses fatores. Em casos assim, é comum a pessoa não querer rever determinados longas nunca mais.

Pensando nos corajosos que desejam se aventurar nesse universo dos filmes perturbadores, o Portal A TARDE preparou uma lista com 15 títulos traumatizantes para ver e nunca mais assistir.

A lista conta com filmes como O Nevoeiro, Túmulo dos Vagalumes, Anticristo, Mártires, A Casa que Jack Construiu, Hereditário, Midsommar - O Mal Não Espera a Noite, Vá e Veja, The Poughkeepsie Tapes e muito mais.

Apague as luzes (ou não), pegue um lenço para enxugar as lágrimas, marque uma sessão com o seu psicólogo e boa sessão!

Confira 15 filmes traumatizantes para ver e nunca mais assistir:

1. Túmulo dos Vagalumes (1988)

Em meio aos bombardeios que devastam o Japão nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, dois irmãos, Seita e Setsuko, lutam para sobreviver em uma realidade marcada pela fome, pelo abandono e pela perda. Após serem separados da família, os dois se refugiam sozinhos nos arredores da cidade de Kobe, tentando preservar um ao outro e a própria dignidade diante do colapso social ao seu redor.

Onde assistir: Netflix

2. Incêndios (2010)

Com direção de Denis Villeneuve (A Chegada e Duna), Incêndios acompanha os gêmeos Simon (Maxim Gaudette) e Jeanne (Mélissa Désormeaux-Poulin) que, após a morte da mãe, Nawal Marwan (Lubna Azabal), descobrem que têm um irmão e que o pai, que julgavam morto, está vivo. Em conflito interno, eles descobrem revelações sobre si mesmos.

Onde assistir: Reserva Imovision

3. Irreversível (2002)

O filme narra, de trás para frente, a história de uma vingança. A primeira sequência mostra dois amigos desesperados, Marcus (Vincent Cassel) e Pierre (Albert Dupontel), saindo pelo submundo de Paris à procura do homem que teria estuprado e espancado Alex (Monica Bellucci), a atual namorada de Marcus e ex-namorada de Pierre. Em seguida, a narrativa volta passo a passo no tempo para mostrar como Marcus e Pierre descobriram o nome do autor do crime, recuando até o próprio estupro e os eventos que o antecederam.

Onde assistir: Eppi Cinema

4. Requiem Para Um Sonho (2000)

Harry (Jared Leto) e sua namorada Marion (Jennifer Connelly) sonham em deixar sua vida agitada para trás e comprar uma loja. A mãe dele é obcecada por televisão e comprimidos para emagrecer e deseja participar de um concurso televisivo. Porém, esses sonhos são destruídos quando seus vícios em drogas começam a se descontrolar.

Onde assistir: disponível para alugar ou comprar no Prime Video

5. O Nevoeiro (2007)

Após uma violenta tempestade devastar a cidade de Maine, David Drayton (Thomas Jane) e Billy (Nathan Gamble), seu filho de 8 anos, correm rumo ao supermercado, temendo que os suprimentos se esgotem. Porém um estranho nevoeiro toma conta da cidade, o que faz com que David, Billy e outras pessoas fiquem presas no supermercado. Logo David descobre que há algo de sobrenatural envolvido e que, caso deixem o local, isto pode ser fatal. O filme é uma adaptação de um conto do livro Tripulação de esqueletos, de Stephen King.

Onde assistir: Prime Vídeo

6. Hereditário (2018)

Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre os parentes vivos, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie (Milly Shapiro), por quem sempre manteve uma fascinação não usual. Com um crescente terror tomando conta da casa, os herdeiros começam a explorar lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que parece ser o que o destino lhes reservou.

Onde assistir: Max

7. Midsommar - O Mal Não Espera a Noite (2019)

Dani (Florence Pugh) é uma jovem depressiva, atravessando um momento difícil no relacionamento com Christian (Jack Reynor). Contra a própria vontade, ele aceita levá-la junto com alguns amigos a uma viagem para a Suécia, onde pretendem visitar uma comunidade conhecida por seus rituais únicos. Para os colegas antropólogos, esta é a oportunidade de encontrar um bom tema para a tese, mas para ela, a fuga para um campo ensolarado pode servir como bom remédio para superar uma tragédia familiar.

Onde assistir: disponível para alugar ou comprar no Prime Video

8. Anticristo (2009)

Devastado com a morte do único filho, um casal, interpretado por Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg, muda-se para uma casa no meio da floresta para superar o episódio. Mas os questionamentos do marido, psicanalista, sobre a dor do luto e o desespero de sua esposa desencadeiam uma espiral de acontecimentos misteriosos e assustadores. E as consequências dessa investigação psicológica são as piores possíveis.

Onde assistir: MUBI

9. Mártires (2008)

Na trama, conhecemos Lucie (Mylène Jampanoï) e Anna (Morjana Alaoui), duas jovens que se conectaram ainda criança quando a primeira delas sofria psicologicamente pelos abusos cometidos contra ela durante o período que fora sequestrada. Quando elas crescem, uma década e meia depois, resolvem ir atrás das pessoas que cometeram os abusos contra Lucie e acabam encontrando uma família que esconde um segredo ainda maior.

Onde assistir: Filmelier+

10. A Casa que Jack construiu (2018)

Um dia, durante um encontro fortuito na estrada, o arquiteto Jack (Matt Dillon) mata uma mulher. Este evento provoca um prazer inesperado no personagem, que passa a assassinar dezenas de pessoas ao longo de doze anos. Devido ao descaso das autoridades e à indiferença dos habitantes locais, o criminoso não encontra dificuldade em planejar seus crimes, executá-los ao olhar de todos e guardar os cadáveres num grande frigorífico. Tempos mais tarde, ele compartilha os seus casos mais marcantes com o sábio Virgílio (Bruno Ganz) numa jornada rumo ao inferno.

Onde assistir: Adrenalina Pura (assinatura pode ser feita pelo Prime Video)

ATENÇÃO: Os últimos cinco filmes desta lista são mais difíceis de encontrar, mas ficam aí as recomendações.

11. Vá e Veja (1985)

Bielorrússia, 1943. O jovem camponês Florya (Aleksei Kravchenko) é cooptado por um despreparado grupo de guerrilheiros antinazistas. Em confronto com os alemães, o garoto é deixado para trás e decide retornar ao seu vilarejo. Chegando lá depara-se com o desolador cenário de um massacre. Perturbado, ele passa a vagar sem rumo, presenciando cenas cada vez mais fortes.

12. The Coffee Table (2022)

Jesus (David Pareja) e Maria (Estefanía de los Santos) formam um casal que está passando por um momento difícil no relacionamento. No entanto, acabaram de se tornar pais. Para moldar sua nova vida, decidem comprar uma nova mesa de centro. Uma decisão que mudará suas vidas.

13. The Poughkeepsie Tapes (2007)

Depois de uma década de crimes cometidos sob o radar da polícia, um assassino em série deixa para trás a coleção de evidências mais perversa que os detetives de homicídios já viram: centenas de vídeos caseiros que registram seus crimes!

14. Holocausto Canibal (1980)

O filme conta a história de quatro documentaristas de tribos que embrenham-se na selva para filmar indígenas. Dois meses mais tarde, depois que o grupo não retorna, o famoso antropólogo Harold Monroe (Robert Kerman) viaja em uma missão de resgate para encontrá-los. Ele consegue recuperar as latas de filme perdidas, que revelam o destino dos cineastas desaparecidos.

15. Salò, ou os 120 Dias de Sodoma (1975)

Em 1944, na cidade de Saló ocupada por nazistas, no norte da Itália, quatro fascistas sequestram 16 jovens saudáveis e os aprisionam em um palácio perto de Marzabotto. Além deles, há quatro mulheres de meia-idade, sendo que três delas relatam as histórias de Dante e de Sade, e a quarta acompanha ao piano. Na mansão vigiada por guardas, os fascistas vão cometer todo tipo de experiências com os jovens, que passam a ser usados como uma fonte de prazer sexual, masoquismo e morte.