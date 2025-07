Só 107 minutos: épico de guerra que venceu 3 Oscars está no streaming

Dunkirk é um filme que se destaca por história angustiante - Foto: Divulgação

Para quem busca um filme intenso, emocionante e tecnicamente impecável, o Prime Video traz hoje uma das maiores obras já produzidas sobre a Segunda Guerra Mundial: Dunkirk (2017), dirigido por Christopher Nolan.

Conhecido por seu trabalho em ficção científica, fantasia e suspense, Nolan surpreendeu ao levar para as telas uma história real e angustiante ambientada nos primeiros anos do maior conflito do século 20.

Estrelado por nomes como Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Harry Styles, Barry Keoghan e Jack Lowden, Dunkirk narra a Operação Dínamo, mais conhecida como a evacuação de Dunquerque.

Nesse episódio histórico, centenas de milhares de soldados aliados — britânicos, franceses e belgas — ficaram encurralados pelas tropas alemãs na cidade costeira de Dunkirk, na França, em 1940, no início da Segunda Guerra Mundial.

A narrativa é apresentada sob três perspectivas intercaladas:

Uma semana na praia, acompanhando o jovem soldado Tommy (Fionn Whitehead), que luta para sobreviver e fugir da morte iminente.

Um dia no mar, ao lado do civil britânico Dawson (Mark Rylance), que parte com seu barco de passeio para resgatar soldados, numa ousada missão que mobilizou embarcações de todos os tamanhos.

Uma hora no ar, mostrando o piloto Farrier (Tom Hardy) tentando proteger, a qualquer custo, as embarcações de ataques aéreos alemães.

O que torna a história ainda mais emocionante é o espírito de solidariedade: traineiras, iates, lanchas, vapores. Foram ao todo 861 barcos civis que se uniram para salvar as tropas presas em Dunquerque.

Consagração no Oscar

Além de conquistar o público, Dunkirk foi um marco financeiro: arrecadou 526 milhões de dólares em bilheteria mundial, com um orçamento estimado em 100 milhões.

O longa se tornou o filme sobre a Segunda Guerra Mundial mais bem-sucedido financeiramente até o lançamento de Oppenheimer (2023), também de Nolan, que ultrapassou a marca com 975,8 milhões de dólares.

No Oscar, Dunkirk recebeu oito indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, e venceu três categorias: Melhor Edição, Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som. Nolan, que não levou a estatueta de direção na época, viria a receber o prêmio apenas anos depois por Oppenheimer.