Maidê Mahl: revelada última aparição de atriz desaparecida

O desaparecimento da atriz Maidê Mahl tem gerado grande preocupação entre amigos e familiares. Para aumentar a visibilidade do caso, amigos da artista lançaram uma campanha nas redes sociais, que ganhou força após ser amplamente compartilhada por figuras públicas. Nas mensagens, pessoas próximas à atriz pedem respeito e demonstram estarem muito abaladas com a situação.

Celebridades como Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro e Leonardo Miggiorin se juntaram à campanha, repostando as publicações sobre o desaparecimento de Maidê. A participação dessas personalidades tem sido fundamental para manter o caso em evidência.

"A gente tem esperança de que a Maidê possa ter ido para o Sul. Já acionamos todos os órgãos responsáveis. Não temos nenhuma notícia que aponte uma fatalidade, então vamos confiar até o final. Espero que no final disso tudo a gente possa celebrar o amor que ela nos desperta", afirmou um amigo que esteve com ela pela última vez em 23 de agosto.



Outro amigo destacou a situação delicada de Maidê: "Um dos amores das nossas vidas está em perigo. Maidê é amada por todos que têm o privilégio de estar ao seu lado. Ela tem passado por sérios problemas de saúde há algum tempo, recebendo acompanhamento e tratamento de ponta na Escola Paulista de Medicina, a quem somos muito gratos".

Revelada a última aparição de Maidê Mahl

A atriz foi vista pela última vez em Moema, São Paulo, por volta das 15h30. Ela vestia uma mochila, calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol xadrez. Nas redes sociais, amigos e conhecidos têm divulgado os telefones da Delegacia de Desaparecidos e do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental para informações.

Nesta quinta-feira, 5, uma amiga confirmou que Maidê continua desaparecida. Outro conhecido mencionou que a atriz enfrentava "problemas de saúde", sem entrar em detalhes, mas destacou que ela estava recebendo tratamento e acompanhamento médico.

Quem é Maidê Mahl?

Maidê Mahl tem um histórico de atuação em diversas séries de plataformas de streaming. Ela interpretou Elke Maravilha no drama "O Rei da TV" (Star+) de 2022 e deu vida à personagem Giovanna no thriller "Vale dos Esquecidos" (HBO), também lançado no mesmo ano.



Com quase 14 mil seguidores nas redes sociais, Maidê compartilha seus trabalhos como modelo. Sua última publicação no Instagram foi em abril deste ano, onde postou diversas fotos suas.