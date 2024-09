Xamã é confirmado em série de sucesso do Prime Video

Artista interpretará um ex-militar - Foto: Reprodução

O rapper Xamã foi confirmado no elenco da segunda temporada da série brasileira ‘Cangaço Novo’, um dos maiores sucessos do Prime Video em 2023.

Segundo a Folha de S. Paulo, o artista interpretará um ex-militar do Rio de Janeiro que entra para o bando de vaqueiros com o objetivo de ajudar o grupo a realizar o maior assalto a banco já feito por eles.

É importante pontuar que Xamã fez sucesso recentemente ao interpretar o jagunço Damião na novela ‘Renascer’, da Globo. Ele também fez parte do elenco de ‘Amor de Mãe’ e ‘Justiça 2’. Ele também estará no filme ‘O Maníaco do Parque’, que estreia dia 18 de outubro no Prime.

A segunda temporada começará a ser gravada em breve na Paraíba. Os novos episódios terão novamente direção de Fábio Mendonça, que agora será acompanhado de Caito Ortiz.

A primeira temporada de ‘Cangaço Novo’ está disponível no Prime Video. O segundo ano, enquanto isso, ainda não tem data de estreia definida.