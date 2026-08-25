Marvel deve ganhar 3 novos especiais no streaming e ampliar universo

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A Marvel Studios estaria desenvolvendo três novas Apresentações Especiais para o Disney+, segundo um rumor divulgado nesta semana pelo informante Alex Perez, ligado ao site The Cosmic Circus.

Os projetos citados incluem uma sequência de Lobisomem na Noite, uma produção de Heróis de Aluguel e a adaptação de Strange Academy. Até o momento, nenhum dos títulos foi anunciado oficialmente pelo estúdio.

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A informação surgiu durante uma sessão de perguntas e respostas, quando Perez foi questionado sobre a estratégia da Marvel após o cancelamento de Magnum.



Rumor cita três projetos em desenvolvimento

Ao responder à pergunta, o informante mencionou os três títulos que, segundo ele, estariam sendo trabalhados pela Marvel.

"Definitivamente há Apresentações Especiais sendo trabalhadas agora. Sequência de Lobisomem na Noite, Heróis de Aluguel, Strange Academy, mas acho que é mais uma análise caso a caso", disse.

Ainda segundo a sessão, a Marvel não teria planos de abandonar completamente as séries em live-action, mas estaria adotando uma estratégia mais seletiva para suas produções. As Apresentações Especiais surgem como um formato diferente das temporadas tradicionais e dos filmes, com histórias mais curtas e independentes.

Lobisomem na Noite pode voltar

Entre os projetos mencionados está uma possível continuação de Lobisomem na Noite, especial dirigido por Michael Giacchino e estrelado por Gael García Bernal e Laura Donnelly.

A produção apresentou personagens como Jack Russell, Elsa Bloodstone e o Monstro do Pântano da Marvel, o Homem-Coisa, e abriu espaço para histórias ligadas ao universo sobrenatural do MCU.

Uma sequência poderia representar o retorno desse núcleo, especialmente diante da confirmação de um filme do Motoqueiro Fantasma estrelado por Ryan Gosling. A Marvel também voltou recentemente a explorar o terror de Lobisomem na Noite nos quadrinhos.

Heróis de Aluguel pode reunir personagens da Netflix

Outro título citado no rumor é Heróis de Aluguel, projeto que poderia reunir Luke Cage e Punho de Ferro, dupla conhecida pelos leitores dos quadrinhos.

A possibilidade ganha atenção devido à presença de personagens das antigas produções da Netflix no atual MCU. Charlie Cox, Krysten Ritter e Mike Colter já teriam migrado para o universo da Marvel em Demolidor: Renascido, enquanto Finn Jones foi anunciado para a terceira temporada.

A própria série do Demolidor no Disney+ já nasceu conectada ao legado das produções da Netflix, o que poderia abrir caminho para novos encontros entre os personagens.

Strange Academy voltaria aos planos da Marvel

A terceira produção mencionada por Alex Perez é Strange Academy. O projeto teria tido o desenvolvimento pausado, segundo relatos de 2025, antes de voltar aos planos do estúdio.

A história acompanha uma escola de magia ligada ao universo do Doutor Estranho e poderia se conectar a outras produções recentes da Marvel, como Agatha Desde Sempre, além de explorar o futuro de America Chavez, personagem interpretada por Xochitl Gomez.

Os rumores também apontam a magia como um dos elementos centrais de Vingadores: Doutor Destino, o que poderia favorecer a retomada do projeto.

O formato pode ganhar mais espaço

Caso a informação se confirme, os especiais poderiam se tornar uma alternativa para a Marvel explorar personagens e histórias sem a necessidade de desenvolver temporadas completas ou filmes de longa duração.

No entanto, como os três projetos foram citados por um informante e não receberam confirmação oficial da Marvel Studios, detalhes como elenco, datas de lançamento e até mesmo a continuidade dos projetos ainda permanecem incertos.