Marvel revela tudo sobre o futuro do MCU; descubra todas as novidades

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A Marvel Studios voltou à San Diego Comic-Con pela primeira vez desde 2024 e apresentou um painel totalmente voltado aos filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Durante cerca de uma hora, Kevin Feige revelou novos projetos, confirmou retornos, exibiu cenas inéditas e atualizou o calendário do estúdio, deixando de fora qualquer anúncio relacionado às séries.

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Antes do início da apresentação, um vídeo reuniu imagens de produções como Os Vingadores, Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico e Thunderbolts.

Em seguida, Feige subiu ao palco usando um boné do Doutor Destino e resumiu o foco do evento: o dia seria dedicado aos filmes.



Vingadores: Ultimato voltará aos cinemas

O primeiro grande anúncio foi a reexibição de Vingadores: Ultimato. O longa retorna às telonas em 25 de setembro na versão Endgame Encore, que contará com cenas inéditas.

Segundo Kevin Feige, o material adicional foi pensado para preparar o público para Vingadores: Doutor Destino, que estreia em dezembro.

O executivo afirmou ainda que a proposta é reviver a experiência coletiva que marcou o lançamento original do filme em 2019.

Motoqueiro Fantasma ganha novo filme

Entre as maiores surpresas do painel esteve a confirmação de um novo filme do Motoqueiro Fantasma, previsto para chegar aos cinemas em 2028.

Ryan Gosling interpretará o personagem, enquanto Shawn Levy, diretor de Deadpool & Wolverine, ficará responsável pela direção.

Levy explicou que o projeto começou a tomar forma durante as filmagens de Star Wars: Starfighter, quando Gosling compartilhou sua visão para o herói.

Homem-Aranha enfrenta o Hulk em cena inédita

A Marvel também exibiu um trecho exclusivo de Homem-Aranha: Um Novo Dia, que estreia mundialmente em 31 de julho.

Jon Bernthal apresentou o material ao público e destacou a parceria entre o Justiceiro e o Homem-Aranha de Tom Holland.

Na sequência exibida, os dois enfrentam o Hulk interpretado por Mark Ruffalo. Segundo os presentes, a cena acontece no início do filme, quando Peter Parker ainda utiliza os lançadores mecânicos de teia.

Vingadores: Doutor Destino domina o painel

O principal espaço da apresentação foi dedicado a Vingadores: Doutor Destino, com estreia marcada para 18 de dezembro.

Os diretores Joe e Anthony Russo retornaram ao palco acompanhados por boa parte do elenco. Rebecca Romijn, Kelsey Grammer, James Marsden, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, Letitia Wright, Winston Duke, David Harbour, Pedro Pascal, Chris Evans, Robert Downey Jr. e Hayley Atwell participaram da apresentação.

Durante o painel, os fãs receberam máscaras e capas inspiradas no Doutor Destino. Robert Downey Jr. relembrou o anúncio de seu retorno ao MCU, feito em 2024, e brincou com a plateia ao afirmar que, daqui para frente, será preciso escolher um lado.

Em outro momento, Ryan Reynolds apareceu disfarçado como um Deadpool cinza entre o público.

A Marvel também revelou o segundo pôster oficial do longa e exibiu uma cena inédita focada na relação entre Doutor Destino e o Quarteto Fantástico.

No trecho, a Mulher Invisível, interpretada por Vanessa Kirby, fala sobre o vilão, que afirma que "essas pessoas" viveram vidas roubadas e que agora terão de devolvê-las.

Pantera Negra 3 é confirmado

O encerramento do painel ficou por conta de Pantera Negra 3. Ryan Coogler confirmou seu retorno à direção e anunciou David Jonsson como o novo Pantera Negra, interpretando o filho de T'Challa, personagem vivido por Chadwick Boseman.

Ao lado de Letitia Wright e Winston Duke, o diretor afirmou que a história acompanhará o amadurecimento do herdeiro de Wakanda. O lançamento está previsto para 2028.

O que a Marvel deixou de fora

Apesar da quantidade de novidades, alguns projetos aguardados pelos fãs não apareceram durante a apresentação.

Vingadores: Guerras Secretas, o próximo filme dos X-Men e a série VisionQuest, citada apenas rapidamente, ficaram fora dos principais anúncios, enquanto a Marvel concentra seus próximos passos na reta final da Saga do Multiverso.