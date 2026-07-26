Só 8 episódios: série escondida no Prime Video para o domingo (26/07)

O domingo é o momento ideal para colocar uma boa maratona em dia antes do início de mais uma semana.

Entre tantas opções disponíveis no streaming, Periféricos acabou ficando esquecida desde seu lançamento, em 2022, mas continua sendo uma das produções mais interessantes do catálogo do Prime Video.

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Com apenas oito episódios, a série reúne ficção científica, suspense, aventura e uma trama repleta de mistérios, tornando-se uma verdadeira joia escondida para quem busca uma história envolvente.

Baseada na obra de William Gibson, considerado um dos maiores nomes do gênero cyberpunk, a produção acompanha Flynn Fisher (Chloë Grace Moretz), uma jovem que leva uma vida simples no interior dos Estados Unidos.



Tudo muda quando ela utiliza um sofisticado sistema de realidade virtual e acaba descobrindo que o mundo onde acredita estar apenas jogando esconde uma conspiração muito maior do que imaginava.

Ficção científica que vai além da realidade virtual

Ambientada entre diferentes linhas do tempo, Periféricos apresenta um futuro em que a tecnologia apagou as fronteiras entre o mundo real e o digital.

Após assumir o lugar do irmão Burton (Jack Reynor) em um teste de realidade virtual, Flynn passa a controlar um "periférico", uma espécie de corpo robótico utilizado no ano de 2100.

Inicialmente, tudo parece fazer parte de uma simulação extremamente avançada. No entanto, ela logo percebe que as experiências vividas naquele ambiente têm consequências reais.

Ao testemunhar um assassinato, Flynn passa a ser perseguida por pessoas que acreditam que ela viu informações demais. Aos poucos, descobre que aquela realidade futurista não é um simples jogo, mas uma ligação direta com outra linha do tempo.

Mistério, ação e conceitos que prendem a atenção

Inspirada no romance homônimo de William Gibson, a série adapta conceitos clássicos do cyberpunk para uma narrativa acessível até mesmo para quem não está acostumado ao gênero.

A produção apresenta ideias como linhas temporais alternativas, inteligências artificiais, corporações poderosas e tecnologias capazes de alterar completamente a percepção da realidade. Ao mesmo tempo, mantém uma trama central bastante clara: Flynn precisa sobreviver enquanto tenta entender por que pessoas do futuro estão interferindo diretamente em sua vida.

Mesmo quando surgem explicações mais complexas, a narrativa sempre retorna aos conflitos da protagonista, equilibrando suspense, ação e desenvolvimento dos personagens sem perder o ritmo.

Produção virou uma joia escondida do Prime Video

Lançada em 2022, Periféricos chegou ao Prime Video como uma das produções mais ambiciosas do streaming no gênero de ficção científica. Apesar da proposta ousada e da boa recepção do público, a série acabou ficando esquecida em meio às inúmeras novidades lançadas nos anos seguintes.

Hoje, porém, a produção se destaca como uma verdadeira joia escondida do catálogo para quem procura uma história diferente, capaz de combinar aventura, suspense, ação e discussões sobre o impacto da tecnologia no futuro da humanidade.

A adaptação do romance homônimo de William Gibson preserva conceitos importantes da obra original, como as linhas temporais alternativas e a influência de grandes corporações sobre diferentes realidades, ao mesmo tempo em que constrói uma narrativa dinâmica e acessível.

Elenco e produção reforçam a qualidade

Além de Chloë Grace Moretz no papel principal, a série reúne nomes como Jack Reynor, Gary Carr, T'Nia Miller, Alex Hernandez, Louis Herthum e Adelind Horan.

Nos bastidores, Periféricos conta com Scott B. Smith como showrunner e produção executiva de Jonathan Nolan e Lisa Joy, dupla responsável por Westworld. A influência dos produtores aparece na atmosfera futurista, nos dilemas filosóficos e na forma como a história brinca com diferentes linhas do tempo sem perder de vista o entretenimento.

Outro destaque é o equilíbrio entre ação e mistério. Mesmo apresentando conceitos complexos do universo cyberpunk, a narrativa nunca deixa de oferecer pontos de apoio para que o espectador acompanhe a evolução da trama sem dificuldade.

Aprovação do público e da crítica

Mesmo tendo sido cancelada antes de ganhar uma segunda temporada, Periféricos conquistou avaliações bastante positivas.

No Rotten Tomatoes, a série registra 79% de aprovação da crítica especializada e impressionantes 85% de aprovação do público, números que reforçam a qualidade da produção e ajudam a explicar por que ela continua sendo redescoberta por assinantes do Prime Video.

Vale a pena?

Sim. Periféricos é uma excelente escolha para quem gosta de histórias de ficção científica recheadas de suspense, aventura, conspirações e viagens entre diferentes linhas do tempo.

Com apenas oito episódios, a série desenvolve uma trama inteligente, bem produzida e repleta de mistérios que prendem a atenção do começo ao fim.

Esquecida desde o lançamento em 2022, ela continua sendo uma das melhores joias escondidas do catálogo do Prime Video e uma ótima opção para maratonar neste domingo antes do início de uma nova semana.