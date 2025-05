Max estreia documentário especial sobre Rita Lee

Rita Lee, um dos maiores ícones da música brasileira, será homenageada no documentário inédito "Rita Lee: Mania de Você", que estreia no dia 8 de maio na plataforma Max. A produção mergulha na trajetória da artista com imagens raras, registros pessoais e relatos emocionantes.

Entre os destaques do documentário está uma carta escrita por Rita pouco antes de sua morte, endereçada aos três filhos e ao marido e parceiro musical Roberto de Carvalho. O texto, carregado de afeto, serve como ponto de partida para uma releitura emocionante de sua vida, abordando com sensibilidade seus momentos de vulnerabilidade, os excessos da carreira e o legado inigualável que deixou no rock nacional.

A produção promete revelar lados pouco conhecidos da cantora, oferecendo ao público uma visão íntima e tocante da mulher por trás da lenda.