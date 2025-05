Banda DiDengo faz mashup com sucessos de Rita Lee e Vitor Kley

Novidade faz parte do último lançamento do projeto ‘PutaSom 2’ - Foto: Divulgação

A banda DiDengo, liderada pelo cantor Biel Brito, lançou o mashup de ‘O Sol’ e ‘Mania de Você', duas canções que fizeram sucesso nas vozes de Rita Lee e Vitor Kley. A novidade faz parte do último lançamento do projeto ‘PutaSom 2’, que traz releituras de hits da música brasileira.

“Interpretar e dar uma nova roupagem para um hit da nossa eterna Rita Lee é uma grande honra. Ela é e sempre será uma grande referência musical, uma artista única e que merece todas as homenagens existentes", comentou Biel Brito, líder da DiDengo.

Aliado ao sucesso dela, trouxemos também uma canção que tem uma letra muito gostosa e que já fazia parte do nosso repertório, ‘O Sol’ chegou com uma pegada gostosa e eu espero que a galera curta", completou.

O single completa a série de releituras que a banda fez especialmente para o projeto ‘Puta Som 2’ e está disponível em todas as plataformas e no canal oficial da DiDengo no YouTube.

O mashup tem produção musical e arranjos de Marcelinho Oliveira.

Ouça a canção: https://onerpm.link/Putasom2

Assista ao clipe: