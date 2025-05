Jorge Vercillo é o convidado do Conversa Brasileira deste domingo

Jorge Vercillo está completando 30 anos de carreira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Jorge Vercillo está completando 30 anos de carreira e vai celebrar o momento com um show que chega a Salvador na próxima semana. O artista será o convidado de Antônio Pitta no ‘Conversa Brasileira’, da Rádio A TARDE FM.

Ao longo de três décadas, Vercillo vem se firmando como expoente da nova geração da MPB, colecionando sucessos e aumentando sua legião de fãs e admiradores.

A partir das 21h, no Conversa Brasileira, Jorge Vercillo e Antônio Pitta vão bater um papo descontraído sobre os desafios da carreira, as parcerias memoráveis que fizeram história, o processo de composição do artista e muito mais.

O programa pode ser acompanhado em 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br e através do aplicativo da rádio.