Artistas e autoridades lamentam a morte do músico baiano Edy Star

Diversos artistas lamentaram a morte do músico baiano Edy Star nesta quinta-feira, 24. Conhecido por sua irreverência e contribuição única à música brasileira, o cantor, compositor, ator e ícone da contracultura estava internado em estado gravíssimo, passou por sessões de diálise, mas não resistiu às complicações.

“Meus pêsames aos amigos de Edy! Uma pessoa incrível nos deixa. Todos perdemos!”, escreveu Marcelo Caetano, diretor do filme ‘Baby’, nos comentários da publicação que anunciou a morte do músico no Instagram. Fafá de Belém deixou um comentário com um emoji triste.

A escritora e cantora Karina Buhr lamentou: “Meus sentimentos! Viva Edy e seu legado imenso”. O guitarrista e cantor Felipe Cordeiro também se manifestou e disse: “Salve, Edy Star!”.

Ministério da Cultura presta homenagem

“É com pesar que o Ministério da Cultura (MinC) recebeu a notícia da morte do cantor e multiartista Edy Star”, escreveu o Ministério da Cultura em homenagem ao cantor.

“O Ministério da Cultura manifesta sua solidariedade à família, amigos e admiradores, que hoje se despedem de um talento singular”, completou.

SecultBA se manifesta

Em nota, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) manifestou “profundo pesar pelo falecimento” do artista.

Para o titular da pasta, Bruno Monteiro, “Edy Star será lembrado como um artista à frente de seu tempo, que abriu caminhos para novas gerações com sua arte livre e transformadora. O legado dele seguirá inspirando a todos nós”.

“A SecultBA se solidariza com familiares, amigos, fãs e admiradores neste momento de dor e despedida”, completa a nota.

Anúncio da morte

O anúncio da morte foi feito no Instagram. “É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Edy Star, no início da madrugada de hoje, *24 de abril*. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo, foi submetido à diálise, mas enfrentava complicações mais severas”, diz o comunicado.

“Edy viveu como quis — com arte, coragem e liberdade — e sempre merecerá nosso aplauso. Agradecemos profundamente todas as manifestações de carinho, solidariedade e mobilização nos últimos dias. Em breve, informaremos os detalhes sobre o funeral”, completou.

Edy Star: a arte de viver

Edy Star foi cantor, compositor, ator, performer e uma das figuras mais ousadas e irreverentes da cena artística brasileira. Baiano de Juazeiro, ganhou notoriedade nos anos 1970 ao integrar o lendário disco Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10, ao lado de Raul Seixas, Sérgio Sampaio e Miriam Batucada — um marco da música experimental e da contracultura nacional.

Dono de uma estética transgressora e uma presença de palco inconfundível, Edy desafiou padrões com arte, ironia e liberdade, sendo referência para gerações de artistas que vieram depois. Viveu intensamente e fez da própria vida uma obra de expressão e resistência.