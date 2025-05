Mateus, da dupla com Jorge, passa por cirurgia de urgência; saiba mais

Mateus forma dupla com Jorge - Foto: Reprodução | Reprodução Redes Sociais

O cantor Mateus, que forma dupla com Jorge, passará por uma cirurgia de emergência. O sertanejo passou por uma operação no joelho em fevereiro e, por orientação médica, terá que fazer outra cirurgia no local, segundo uma nota publicada nas redes sociais da dupla.

“Por orientação médica, precisará passar, com urgência, por um novo procedimento cirúrgico ainda na tarde de hoje, o que o impossibilita de se apresentar”, diz a nota divulgada nesta quinta-feira, 24.

O texto não dá mais detalhes do que acometeu o artista. “Esperamos pela pronta recuperação do cantor Mateus e, se Deus quiser, em breve traremos boas notícias sobre seu estado de saúde”, continua o texto.

Jorge e Mateus estão fazendo uma turnê em celebração aos 20 anos de carreira. Por conta da saúde de Mateus, os próximos shows serão feitos somente pelo parceiro.

A dupla sertaneja tem apresentações programadas para três cidades neste fim de semana: Santarém (PA), Belém (PA) e Manaus (AM).

“Em respeito ao público, os três shows estão mantidos e serão realizados pelo cantor Jorge, seguindo o cronograma previsto”, diz o comunicado.

Leia a nota na íntegra:

Pausa na carreira

Em dezembro de 2024, a dupla anunciou uma turnê para comemorar os 20 anos de carreira antes de uma pausa por tempo indefinido. Segundo os cantores, depois dos shows eles pretendem “descansar, curtir e compor”.

A turnê teve início no dia 5 de abril, com show em São Paulo, e possui datas marcadas até dezembro deste ano.

Jorge e Mateus reforçaram que estão “na estrada” desde os 18 anos, fazendo uma média de 250 shows por ano atualmente. Por isso, eles acreditam que será necessário fazer uma pausa “para que continuemos contando essa história por mais tempo”, afirmou Jorge.

Considerada uma das maiores duplas sertanejas do país, Jorge & Mateus colecionam sucessos como ‘Seu Astral’, ‘Amo Noite e Dia’, ‘Enquanto Houver Razões’, ‘Cheirosa’ e ‘A Gente Nem Ficou’.