Millie Bobby Brown e Irmãos Russo lançam filme da Netflix no Brasil

Millie Bobby Brown estará no Brasil - Foto: Divulgação

A Netflix confirmou aa presença de Millie Bobby Brown e dos diretores Anthony e Joe Russo em um evento no Brasil. Eles estarão no lançamento do filme The Electric State, que estreia mundialmente em 14 de março.

O evento, em São Paulo, será em total clima de Carnaval e contará até mesmo com um "trio elétrico" - o Trio Electric State -, abadá, confete e muita música.

Com participação de Millie Bobby Brown e dos Irmãos Russo, o lançamento terá fãs e convidados e promete uma mistura do universo retrofuturista de The Electric State com a maior festa popular brasileira.

Saiba mais sobre o filme da Netflix

Ambientado em uma versão alternativa dos anos 90 após uma revolta de robôs, The Electric State acompanha a história de uma jovem órfã que se aventura pelo oeste americano em busca de seu irmão mais novo.

Em sua companhia, um robô inspirado em um desenho animado e um contrabandista com seu fiel escudeiro. The Electric State é o sexto filme da parceria bem-sucedida da Netflix com a AGBO.