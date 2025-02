Morre Kim Sae-ron, atriz de série coreana da Netflix, aos 24 anos

Kim Sae-ron já foi uma das grandes promessas do cinema sul-coreano - Foto: Yonhap/AFP

A atriz sul-coreana Kim Sae-ron, de 24 anos, foi encontrada morta em sua residência neste domingo, 16. Considerada uma das grandes promessas do cinema sul-coreano, Kim estrelou uma série na Netflix e ganhou destaque por sua atuação no filme O Homem de Lugar Nenhum (2010), no qual interpretou uma criança sequestrada e resgatada por um ex-agente das forças especiais.

Segundo a agência de notícias Yonhap, um amigo que havia marcado um encontro com Kim foi até sua casa, a encontrou e acionou a polícia. As autoridades não identificaram sinais de crime no local.

Kim foi estrela da série Cães de Caça (Bloodhounds) da Netflix e ao longo de sua carreira, demonstrou versatilidade em diversos papéis e recebeu múltiplos prêmios, incluindo o de Melhor Atriz Revelação no Korean Film Awards.