Mion marca presença em Salvador para divulgar seu novo filme

Mion descreve a relação com seu filho como de aprendizado - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Salvador se tornou um caldeirão de conscientização. Na noite de quarta-feira, 8, o Shopping da Bahia recebeu a pré-estreia do filme MMA - Meu Melhor Amigo. O longa é protagonizado pelo apresentador Marcos Mion e acompanha a história de Max Machadada, um lutador que descobre ser pai de uma criança autista. A produção estreia nos cinemas no próximo dia 16.

O filme se inspira em muitos elementos da vida do próprio Mion. O apresentador é pai de Romeo, jovem que possui o transtorno. "Quando uma pessoa se coloca numa posição muito superior, a ponto de achar que não tem para aprender com uma pessoa atípica, ela vai perder muito da vida", comentou em entrevista exclusiva ao A TARDE.

Mion descreve a relação com seu filho como de aprendizado. Ele explica que constantemente está aprendendo algo enquanto convive com Romeo. "Eu me coloco na posição de aprendiz de meu filho desde que ele nasceu e eu consigo ver cada coisa maravilhosa. Meu filho é um gênio", revelou.

O comandante do Caldeirão explicou que muitas pessoas ainda duvidam da autonomia de seu filho. Porém, ele garante que o filho tem mais capacidade que muita gente. "Para muitas pessoas ele não tem uma totalidade de capacidade, mas para mim ele tem muito mais capacidade do que qualquer um", disparou.

Uma das características recorrentes em pessoas com autismo é o hiperfoco, que é a capacidade de se concentrar intensamente em um assunto ou atividade. Esse é um dos sintomas retratados dentro do filme. Recentemente, a internet começou a popularizar o termo, chegando até a surgir alguns memes com o assunto. "No momento que isso traz o assunto à tona e isso se converte em informação, eu acho que é uma coisa boa. Se não machucar ninguém, ofender ninguém e não passar do limite, eu acredito que pode ser válido", afirmou.

A produção é carregada de vários momentos emocionantes. Na trama, Max Machadada precisa aprender a conviver com uma criança com o transtorno. Para os pais que estão vivendo o mesmo dilema, Mion deixou um conselho. "É na base do erro e acerto. As vezes você vai errar, mas vai errar querendo acertar obviamente. Mas, sempre entendendo os limites de seu filho. Até você entender como ele funciona, você tem que ir nessa base, sempre com muito carinho, paciência e respeito", pontuou.