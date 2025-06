Morre ator de Homem-Aranha nos Estados Unidos

Ator também fez participações especiais em produções de sucesso como Friends - Foto: Divulgação

O ator Jack Betts, conhecido por sua extensa carreira no cinema, na televisão e no teatro, morreu aos 96 anos enquanto dormia em sua casa na Califórnia, Estados Unidos. A informação foi confirmada por seu sobrinho, Dean Sullivan, ao site The Hollywood Reporter.

Betts ficou marcado por papéis que atravessaram décadas e gêneros. No cinema, um de seus trabalhos mais lembrados foi o de Henry Balkan no filme Homem-Aranha (2002), no qual interpretou um membro do conselho da Oscorp. Na trama, é ele quem comunica a Norman Osborn (Willem Dafoe) sobre sua demissão da empresa, episódio que antecede a vingança do vilão Duende Verde.

Na televisão, o ator também fez participações especiais em produções de sucesso como Friends, no episódio “The One With Joey’s New Brain”, da sétima temporada, e Everybody Loves Raymond, série na qual trabalhou ao lado da amiga Doris Roberts, com quem conviveu por muitos anos.

Jack Betts nasceu em 11 de abril de 1929, em Jersey City, Nova Jersey. Ele afirmava ser descendente do 13º presidente dos Estados Unidos, Millard Fillmore. Aos 10 anos, mudou-se para Miami, onde despertou o interesse pela atuação após assistir a O Morro dos Ventos Uivantes, com Laurence Olivier.

Formado em teatro pela Universidade de Miami, Betts iniciou sua carreira nos palcos e estreou na Broadway em 1953. Membro do renomado Actors Studio, foi aluno de Lee Strasberg e atuou em peças dirigidas por Elia Kazan.

Jack Betts como Henry Balkan | Foto: Reprodução | Redes sociais

Durante as décadas de 1960 e 1970, o ator ganhou notoriedade internacional ao protagonizar cerca de 15 faroestes italianos, os chamados “faroestes espaguete”, sob o nome artístico de Hunt Powers. Entre os títulos mais conhecidos desse período está Sugar Colt (1966).



Além de Homem-Aranha e Friends, Betts também participou de filmes como Deuses e Monstros, Um Dia de Fúria, 8mm: Oito Milímetros e Como Enlouquecer Seu Chefe. Na televisão americana, fez carreira em novelas como One Life to Live, General Hospital, The Doctors, Another World e All My Children.