Morre ator que interpretou o Homem-Aranha e marcou uma geração

O primeiro intérprete do Homem-Aranha em uma adaptação live-action morreu. Aos 81 anos, o ator Danny Seagren faleceu no último 10, mas a notícia só foi confirmada na quinta-feira, 27, pela família do artista, que não revelou a causa da morte. Uma celebração da vida de Seagren será realizada em data ainda não definida.

“Danny fará muita falta para sua família, amigos e para todos na comunidade que ele amava viver”, escreveu sua família em um comunicado.

Antes de Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, Seagren deu vida ao herói na série ‘The Electric Company’ (1971-1977), uma produção educativa que contava com Morgan Freeman e Rita Moreno no elenco.

Além disso, ele também trabalhou como dançarino e titereiro e foi um dos manipuladores do personagem Garibaldo na versão norte-americana da ‘Vila Sésamo’, aparecendo principalmente em apresentações ao vivo do pássaro.

Trajetória de Danny Seagren

O ator nasceu em 15 de novembro de 1943, na cidade de Minneapolis, em Minnesota, e já trabalhou como fabricante de bonecos para Jim Henson, o criador dos Muppets. Além de dar vida a Garibaldo, ele também atuou como a mão do boneco Ênio na Vila Sésamo.

Danny Seagren foi pioneiro ao dar vida ao icônico personagem da Marvel em uma série de TV, antes mesmo de qualquer adaptação cinematográfica do herói. Ele apareceu como o Homem-Aranha em esquetes com o nome 'Spidey Super Stories', que foram ao ar entre 1974 e 1977.

Os direitos do herói foram cedidos pela Marvel para a equipe de ‘The Electric State’ de graça, ciente do papel educativo da atração. Ele enfrentava vilões a cada episódio, sem nunca retirar sua máscara nem conversar — suas falas surgiam em balões, como se fosse uma história em quadrinhos.

Danny Seagren deixa sua companheira de longa data, Kate Vereau, seu irmão, Stephen L. Seagren, a cunhada, Jill, e o sobrinho Sean.