Mostra Ayá promove reflexão e representatividade em Salvador

No dia 15 de fevereiro, o Quintal de Yayá será palco da Mostra Ayá, um evento dedicado à visibilidade, resistência e transformação nos cinemas negros. A iniciativa produzida pela empresa vocacionada Baiana Ori Imagem e Som Produção Cinematográfica busca promover encontros e diálogos sobre processos criativos e de produção audiovisual a partir da perspectiva negra, reunindo cineastas, produtores e artistas para compartilhar experiências e aprendizados.

A programação se divide em dois momentos: manhã e tarde, cada um abordando diferentes aspectos do fazer cinematográfico, desde trilha sonora e montagem até direção de arte, atuação e produção executiva.

A idealizadora do Quintal de Yayá, Marlene da Costa, anuncia com entusiasmo a realização de um evento cultural de grande importância. “Sou idealizadora do espaço Quintal de Yayá, um espaço gastronômico de arte e cultura, e tenho o prazer de receber, no dia 15 de fevereiro a Mostra Ayá- Visibilidade, Resistência e Transformação nos Cinemas Negros, será um grande prazer de ter essa abertura no espaço e vamos ter uma mistura da arte, da gastronomia, do cinema e da nossa cultura negra”, declarou Marlene, destacando a relevância e o impacto da iniciativa.

Programação

Pela manhã, as atividades começam às 09h40 com um café da manhã de boas-vindas, seguido da exibição dos filmes Motriz, Poesia Azeviche e Através da Cidade Invisível. Após as exibições, haverá um bate-papo com os profissionais envolvidos na produção dos filmes. Matheus Aragão falará sobre a trilha sonora e mixagem de Motriz, Lucas Cerqueira abordará o processo de montagem de Poesia Azeviche, e Tom Pinheiro compartilhará sua experiência como produtor executivo de Através da Cidade Invisível.

No período da tarde, a programação retorna às 14h30 com a exibição de mais produções seguidas de conversas com seus realizadores. A Menina que Queria Voar será debatido com a participação de Taís Amor Divino (Direção e roteiro) e os atores César e Arlete Soares. Em seguida, O Medo Além da Tela será discutido com a presença de Nina Novaes (Produção Executiva), Aline Nepomuceno e Evana Jeyssan (Atuação), além de Herison Pedro, que falará sobre o trabalho com o som na produção e pós-produção.

Segundo Tom Pinheiro, cineasta e produtor executivo, um dos objetivos da Mostra Ayá é dar visibilidade ao Cinemas Negros brasileiro, através de curtas-metragens produzidos pela empresa vocacionada Ori Imagem e Som, produtora baiana dedicada a narrativas que resgatam memórias e ancestralidade. Para ele, o evento não se limita à exibição de filmes, mas busca promover uma reflexão sobre os processos criativos da produção audiovisual negra, abrangendo desde a direção até a atuação. “Como bem disse o cineasta etíope Haile Gerima, referência essencial para o cinema que buscamos construir, nossos filmes carregam um sotaque próprio, um modo singular de existir e de trazer à tona experiências que nos atravessam para refletir e trocar com público. Mais do que exibir obras, queremos compartilhar, discutir e refletir sobre os processos criativos que permeiam a produção audiovisual negra—da direção à produção, do som à arte, da montagem à atuação, da ideia da distribuição. Nossa jornada começa em um espaço de pertencimento, Quintal de Yayá um território comunitário e afetivo, conduzido por mulheres negras que são para nós faróis de sabedoria: nossa Mais Velha, Egbomi Cici (Vovó Cici), e a talentosa mestre da culinária negro-africana diásporica, Marlene da Costa”, declarou.

Vovó Cici, grande entusiasta do movimento negro e assistente de pesquisa da Fundação Pierre Verger, reforça o convite especial ao público para participar da Mostra Ayá e revela que esse é apenas um passo para o futuro. "Estamos convidando todos a virem até aqui e se engajarem nesse diálogo sobre o cinema negro, suas ideias e suas origens. A mostra é uma celebração do cinema produzido por jovens cineastas, cinegrafistas e roteiristas, com filmes que trazem exclusivamente a visão de pessoas negras", afirmou. Ela também destacou a importância da mostra para o fortalecimento do movimento e expressou que o evento, " tem ideias poderosas que abrirão caminho para muitas outras mostras e realizações no futuro".

“Este projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio

financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.”