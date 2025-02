Documentário sobre poeta Affonso Ávila estreia em Salvador

Longa-metragem será lançado às 19h, no Cinema da UFBA - Foto: Divulgação

Estreia nesta quinta-feira, 13, em Salvador, o documentário “Cristina 1300 - Affonso Ávila - Homem ao Termo”. A produção celebra a vida e obra de um dos poetas mais importantes do Brasil, o mineiro Affonso Ávila (1928-2012), duas vezes vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura (1991 e 2007).

O longa-metragem será lançado às 19h, no Cinema da UFBA (Av. Reitor Miguel Calmon, s/n - Vale do Canela (Pavilhão de Aulas do Canela). A sessão do documentário terá preços promocionais e será seguida de bate-papo com a diretora Eleonora Santa Rosa, o codiretor Marcelo Braga de Freitas e o ensaísta, pesquisador e artista Lucio Agra.

Poeta, ensaísta e pesquisador, Affonso Ávila foi um intelectual de grande relevância no cenário literário nacional, sendo um dos maiores nomes da poesia da segunda metade do século XX no país e da pesquisa ligada ao barroco em Minas Gerais, internacionalmente reconhecido pelo pioneirismo e originalidade de seus ensaios nesse campo e por sua prestigiosa revista (BARROCO) especializada no tema, uma das únicas no mundo.

De Belo Horizonte, ganhou duas vezes o Prêmio Jabuti de Literatura, na categoria Poesia, por O Visto e o imaginado (1991) e Cantigas do Falso Alfonso El Sábio (2007), além do Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) em 2002, e do Prêmio Fundação Conrado Wessel (Prêmio FCW - Cultura), em 2007.

O documentário “Cristina 1300 - Affonso Ávila - Homem ao Termo” faz um mergulho profundo na poesia construtivista, experimental, crítica e singular de Affonso Ávila, com gravações feitas em sua casa, na rua Cristina, 1.300, no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, entre 2010 e 2012, pela diretora e pelo co-diretor do filme, Marcelo Braga de Freitas.