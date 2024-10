Mostra homenageia cineasta baiano André Luiz Oliveira

Cena do clássico “Meteorango Kid - O Herói Intergalático” - Foto: Reprodução

O Circuito Saladearte realizará uma mostra cinematográfica especial dedicada à obra do cineasta baiano André Luiz Oliveira, exibindo seis de seus filmes mais marcantes. O evento, que acontecerá em diferentes espaços do circuito, vai trazer o universo criativo do diretor, considerado um dos principais nomes do cinema marginal brasileiro.

Os ingressos para as sessões serão vendidos por R$ 10. A programação inclui clássicos como “Meteorango Kid - O Herói Intergalático” e "Louco por Cinema", além de documentários recentes.

Ao final de cada sessão, o público poderá participar de debates com o próprio diretor, seja presencialmente ou de forma online, além de convidados especiais. A mostra terá início neste sábado, 19, com uma sessão de abertura na Saladearte Cinema do Museu, às 19h. As demais exibições ocorrerão às quintas-feiras, também às 19h.

Natural de Salvador, André Luiz Oliveira nasceu em 1948, sendo conhecido por sua ousadia e irreverência. Sua filmografia mistura poesia, ativismo e experiências pessoais, abordando temas sociais e culturais. Com trabalhos premiados em festivais de destaque como Brasília e Cuiabá, ele construiu uma carreira que transita entre ficção e documentário.

Confira a programação completa:

Filme: O Outro Lado da Memória (90 min)

19/10 (sábado), 19 horas - Saladearte Cinema do Museu, Vitória



• Este documentário conta a saga na adaptação cinematográfica do romance Viva o Povo Brasileiro de João Ubaldo Ribeiro, que, apesar de nunca ter sido concluída, gerou um fascinante processo de pré-produção. Narrado pelo próprio André Luiz, o filme venceu o Festival de Brasília com prêmios de Melhor Documentário e Melhor Diretor.

Após a exibição, haverá um bate-papo com André Luiz Oliveira e um mediador, presencialmente.

Filme: Procura-se Meteorango Kid: Vivo ou Morto (99 min)

24/10 (quinta), 19 horas - Saladearte Cinema do Museu, Vitória



• Este documentário revisita Meteorango Kid - O Herói Intergalático, filme cultuado de 1969, explorando seu impacto na vida de diversos artistas e na cultura baiana. O filme se tornou símbolo da contracultura e foi censurado pela ditadura militar, sendo hoje uma referência para o cinema marginal.

Bate-papo online com André Luiz Oliveira e participação presencial de Daniel Fróes (co-diretor e produtor executivo do filme).

Filme: O Cozinheiro do Tempo – Bené Fonteles (56 min)

31/10 (quinta), 19 horas - Saladearte Cinema da UFBA



• Um retrato poético do artista Bené Fonteles, figura central do movimento "Artista pela Natureza", que une arte e ativismo ecológico. André Luiz mergulha na vida de Bené, apresentando seu ativismo ambiental e a sua visão espiritual sobre o mundo.

Conversa online com o diretor André Luiz Oliveira após a exibição.

Filme: Louco por Cinema (90 min)

14/11 (quinta), 19 horas - Saladearte CineMAM



• Um filme sobre a obsessão artística e a linha tênue entre a sanidade e a loucura. A trama acompanha a tentativa de um cineasta de realizar um filme dentro de um manicômio, uma metáfora para o próprio André Luiz e suas experiências pessoais durante a ditadura.

Após a sessão, conversa online com André Luiz Oliveira.

Filme: Mito e Música – A Mensagem de Fernando Pessoa (85 min)

21/11 (quinta), 19 horas - Saladearte Cinema do Museu



• Um documentário musical que explora as interpretações de artistas renomados como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Milton Nascimento para os poemas de Fernando Pessoa. O filme aborda a influência do poeta sobre a música e a cultura brasileira.

Conversa online com André Luiz Oliveira.

Filme: Meu Amigo Lorenzo (85 min)

28/11 (quinta), 19 horas - Saladearte Cine Daten Paseo



• Este tocante documentário registra a amizade de 15 anos entre André Luiz e Lorenzo, um menino autista, através de uma série de sessões de musicoterapia. O filme é uma emocionante reflexão sobre o poder da música e a superação de barreiras comunicacionais.

Conversa online com André Luiz Oliveira e presença de um psicanalista.