Mostra PanLab traz ao Cine Glauber o vencedor do Festival de Gramado

Cena de Oeste Outra Vez - Foto: Divulgação

Começa amanhã, e segue até o dia 25 de setembro, no Cine Glauber Rocha, a Mostra PanLab de Cinema. Trazendo uma seleção especial de filmes, com alguns deles tendo passado pelas consultorias dos Laboratórios de Montagem e de Roteiro do Festival Panorama Internacional Coisa de Cinema, o evento vai apresentar sessões ao preço popular de R$5,00 seguidas de debates com a presença de diretores, roteirstas e montadores de vários dos filmes selecionados pela curadoria.

Como filme de abertura, será exibido nesta quinta, dia 19, às 19h, Oeste Outra Vez, do cineasta goiano Érico Rassi. O longa foi o grande vencedor da edição desse ano do Festival de Gramado, e conta com a montagem do próprio Rassi, de Leopoldo Joe Nakata e de AMC. No debate pós sessão, o diretor e roteirista, junto ao montador Nakata, vão explanar ao público presente o processo de criação da obra a partir desses dois respectivos olhares oriundos das suas funções desempenhadas na produção. Oeste Outra Vez foi um dos projetos presentes na edição 2020 do PanLab de Montagem, que é voltado para projetos já em fase de finalização.

Outras obras vão compor a mostra especial. São longas que não passaram pelo laboratório, mas que tiveram a presença dos consultores do PanLab como parte das suas respectivas equipes. Filmes como Três Verões (2019), de Sandra Kogut, cujo debate pós-sessão vai contar com a presença de Iana Cossoy Paro, co-roteirista do longa. Violeta Foi Para o Céu (2011), filme de Andrés Wood, também está na grade. No papo após a projeção, a noite contará com a presença do co-roteirista do longa, Eliseo Altunaga. Compartilhando sua experiência como montadora, a consultora do PanLab, Joana Collier, vai participar do debate pós-sessão de Jia Zhang-Ke - Um Homem de Fenyang (2014), filme dirigido por Walter Salles e montado por Collier. Já na experiência de co-diretor e roteirista de Você Não é Um Soldado (2021), filme que dirigiu ao lado de Maria Carolina Telles, Aleksei Abib vai enriquecer o bate-papo após o filme. No encerramento da Mostra, na quarta-feira, Propriedade (2022), de Daniel Bandeira, terá sessão especial.

Francisca Gavilán em Violeta foi para o Céu | Foto: Divulgação

Idealizadora do projeto, a produtora Marília Hughes conversou com o Jornal A TARDE e trouxe mais informações sobre o processo de curadoria junto aos consultores do PanLab citados. "Para compor a mostra, pedimos que eles indicassem filmes nos quais atuaram criativamente e que seriam interessantes para debater com o público. O que queremos com isso é criar um espaço mais amplo, aberto ao público interessado, de conversa com os consultores convidados sobre essas etapas fundamentais do fazer cinematográfico, roteiro e montagem, à luz de experiências concretas. São cinco filmes, cada um deles indicado por um consultor, que irá debater o longa após a sessão", explica Marília.



Presença baiana

Além das obras citadas, a Mostra PanLab vai contar com a exibição de dois longas baianos que passaram pelo laboratório: Receba! (2021), filme de Pedro Perazzo e Rodrigo Luna; e Café, Pepi e Limão (2024), dirigido por Adler Kibe Paz e Pedro Léo. As sessões vão contar com debates com a participação dos realizadores locais. "Vale ressaltar que o PANLAB surge com foco no aprimoramento de projetos da Bahia ou de pessoas nascidas na Bahia. Nasceu desse desejo de impulsionar a cena local", frisa Marília Hughes.

"O projeto tem crescido e alcançado outros estados, mas sempre mantendo um percentual de vagas para projetos da Bahia. Ao longo dessas doze edições, é notório como os projetos vêm ganhando em qualidade. Acredito que o Laboratório, com mais de uma década de atividade, tem se tornado um espaço importante de formação de profissionais no estado", comemora.

Novas consultorias

Além da presença de Eliseo Altunaga (Cuba), Iana Cossoy Paro (SP), Aleksei Abib (SP) e Joana Collier (RJ) como participantes dos debates, os profissionais vão compor a equipe de consultoria para a edição deste ano do PanLab. "Eles possuem grande experiência tanto como consultores quanto como roteiristas e montadores. Esse ano, contaremos pela primeira vez com a presença de Eliseo Altunaga, que é decano da cadeira de Roteiro da Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños", pontua Marília Hughes, e destaca que as consultorias de roteiro acontecem individualmente. "Dessa forma, cada roteirista e diretor de um projeto selecionado terá três visões especializadas sobre o seu trabalho. São visões que poderão ser complementares ou não. Daí volto à questão da escuta atenta, da necessidade de estabelecer conexões e filtrar o que faz sentido para aquilo que se está buscando contar", aponta a produtora.

Já a consultoria de montagem segue um caminho coletivo. Marília explica: "O Panlab de montagem acontece de uma maneira diferente. As consultorias são em grupo. Cada filme selecionado é visto e discutido coletivamente. Posteriormente, há um momento individual da equipe de montagem e direção do filme com a consultora Joana Collier, que irá direcionar e ordenar as ideias. O rico desse processo é que ao refletir sobre o filme do outro, entende-se melhor o seu próprio trabalho", complementa Marília. Os projetos selecionados pelo PanLab de montagem serão exibidos para os seus respectivos diretores e montadores na tela do Cine Glauber Rocha.

Com o laboratório de Montagem chegando esse ano à sua sétima edição e o de Roteiro alcançando a marca de doze edições realizadas, o PanLab se consolida como um tradicional evento nesse pensar cinematográfico proposto. "Ao longo de doze edições, 150 filmes passaram pelas consultorias. Não é possível afirmar que a origem desses filmes seja o projeto, mas, ao passarem pelo laboratório, eles encontram um espaço generoso e cuidadoso de acolhimento e compartilhamento das ideias em desenvolvimento", define Marília.

"Trata-se de um espaço crítico e reflexivo, com um foco no aprimoramento dos trabalhos de roteiro e montagem. Muitas vezes, o autor tem a intenção de comunicar algo, mas isso não está visível ou compreensível. É preciso esse outro olhar de alguém com um certo distanciamento para apontar questões que escapam quando estamos mergulhados em um processo criativo. Mas é sempre um processo de escuta com uma abertura e generosidade dos dois lados. O autor tem que saber filtrar o que ele escuta e selecionar o que lhe serve. Há processos mais profundos que outros, e isso depende da qualidade dessa escuta. Muitos dos filmes que passaram pelo PanLab têm alcançado reconhecimento em importantes festivais e nos orgulha muito ser parte da trajetória dessas obras", finaliza Hughes.