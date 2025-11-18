Não é Mary Jane! Papel de Sadie Sink pode mudar tudo em Homem-Aranha 4

Papel de Sadie Sink vira o maior mistério da Marvel - Foto: Divulgação | Netflix

As filmagens de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estão chegando à reta final. Segundo o Deadline, as gravações seguem até meados de dezembro, abrindo caminho para cerca de sete meses de pós-produção antes da estreia, marcada para julho de 2026. Mas, enquanto as câmeras quase se despedem dos sets, as especulações sobre o filme seguem em alta, especialmente envolvendo o papel ainda secreto de Sadie Sink ('Stranger Things').

Nas últimas semanas, insiders aqueceram o clima ao revelar possíveis caminhos para a personagem da atriz. Após rumores de que Sink já estaria confirmada também em “Vingadores: Guerras Secretas”, perfis especializados como Alex Perez (Cosmic Circus) e @Cryptic4KQual sugeriram que ela pode viver ninguém menos que a Rainha dos Duendes, identidade de Madelyne Pryor, clone de Jean Grey e figura que ganhou relevância recente nas histórias ligadas ao universo do Homem-Aranha, principalmente através de sua relação com Ben Reilly, o clone de Peter Parker.

Apesar da comoção, a Marvel continua mantendo silêncio absoluto. Até agora, não há qualquer confirmação sobre quem Sadie Sink interpretará em Um Novo Dia, mas novas informações devem surgir após o encerramento oficial das filmagens.

Enquanto isso, o pouco que se sabe sobre o elenco volta a chamar atenção do público. Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon retornam aos seus papéis tradicionais. O filme também trará Jon Bernthal de volta como o Justiceiro e Mark Ruffalo como Hulk.

O que não se sabe continua alimentando teorias. Rumores anteriores indicavam que o novo longa adotaria um tom mais “pé no chão”, unindo Homem-Aranha e Demolidor (Charlie Cox) contra o Rei do Crime de Vincent D’Onofrio, ideia que, ao que tudo indica, foi engavetada. Houve também quem apostasse em Knull, o deus dos simbiontes interpretado por Andy Serkis, como grande vilão. Outros apontavam que o foco seria a icônica roupa preta do Aranha. Até agora, nada disso foi confirmado.

A nova aventura do Teioso será dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) e terá roteiro de Erik Sommers e Chris McKenna, dupla responsável por Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 30 de julho de 2026 nos cinemas.