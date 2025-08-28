Netflix anuncia nova série sobre o jogo do bicho com elenco estelar

Produção acompanha quatro famílias rivais - Foto: Divulgação

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 28, as primeiras imagens de Os Donos do Jogo, nova série brasileira que estreia ainda em 2025. A trama mergulha no universo do jogo do bicho no Rio de Janeiro e terá Juliana Paes, Xamã, Mel Maia, Chico Diaz, André Lamoglia e Giullia Buscacio no elenco.

A produção acompanha quatro famílias rivais que disputam o controle do império da contravenção. “Os conflitos se aprofundam em meio a dinâmicas familiares repletas de segredos. A iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de um grupo criminoso estrangeiro e a rápida ascensão de um novo aspirante ao trono da cidade tornam o cenário ainda mais explosivo”, diz o anúncio oficial.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os núcleos, está a família Fernandez, comandada por Galego Fernandez (Chico Diaz), que representa a velha-guarda do bicho. Ao lado da esposa Leila (Juliana Paes), do filho Santiago (Henrique Barreira) e do irmão Xavier (Otávio Muller), o clã luta para manter o poder em meio a pressões internas e externas.



Já a família Guerra simboliza a modernização do jogo. Jorge Guerra (Roberto Pirillo), debilitado, passa o comando para Búfalo (Xamã), que tem o apoio da esposa Suzana (Giullia Buscacio). No entanto, Mirna Guerra (Mel Maia), irmã de Suzana, tem outros planos para os negócios.

Outro núcleo é o da família Moraes, que apresenta Profeta (André Lamoglia), filho de Nélio (Adriano Garib). Ambicioso e estrategista, ele busca espaço na alta cúpula da contravenção com a ajuda de Sombra (Igor Fernandes), chamando a atenção das demais famílias.

Por fim, a família Saad lida com a prisão do herdeiro Renzo (Bruno Mazzeo), enquanto seu tio Marcinho (Tuca Andrada) assume o comando temporário e intermedeia suas decisões.

Criada por Heitor Dhalia (DNA do Crime), Bernardo Barcellos e Bruno Passeri, e produzida pela Paranoïd, Os Donos do Jogo marca a estreia da Netflix Brasil no gênero de máfia, com direção de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani.

A série Os Donos do Jogo deve estrear em novembro de 2025.

Veja anúncio: