Netflix surpreende e libera 8 filmes e séries no primeiro dia de 2026

Custe o que Custar é a grande estreia do mês na Netflix - Foto: Divulgação | Netflix

O grande lançamento da Netflix nesta semana foi o último episódio de ‘Stranger Things’, que foi ao ar às 22h (horário de Brasília) de quarta-feira, 31. Mas se engana quem pensa que o serviço de streaming não teria outras novidades para os assinantes. Nesta quinta-feira, 1, primeiro dia de 2026, quatro séries novas e quatro filmes foram liberados no catálogo.

Confira os lançamentos da Netflix do primeiro dia de 2026:

Séries

Custe o que Custar

Adaptada do livro homônimo lançado em 2019, a produção de oito capítulos acompanha Simon Greene (James Nesbitt), um homem que aparenta ter a vida sob controle. Tudo muda quando Paige (Ellie de Lange), sua filha mais velha, desaparece sem deixar rastros, fazendo a rotina perfeita ruir rapidamente. Determinado a encontrá-la, Simon inicia uma investigação desesperada e logo percebe que não está sozinho nessa corrida.

O Tempo das Moscas

Sem opções após sair da prisão, duas mulheres gerenciam um negócio de fumigação, até que uma cliente as arrasta para a vida da qual lutaram para fugir.

Amor no Escritório

Uma funcionária dedicada e o charmoso filho do chefe competem pelo cargo de CEO em uma empresa de lingerie. Mas o amor pode sabotar essa guerra.

Meu Namorado Coreano

Neste reality show original Netflix, cinco brasileiras, todas em fases diferentes da vida pessoal e amorosa, viajam para a Coreia do Sul e conhecem seus crushes neste reality inspirado em k-dramas.

Filmes

Rain Man (1988)

Motivado pelo dinheiro, um jovem egoísta que só pensa em trabalho parte em uma viagem de carro transformadora com o irmão afastado, em busca da herança do pai morto. O elenco do filme conta com Dustin Hoffman e Tom Cruise.

Como Eu Era Antes de Você (2016)

Com Emilia Clarke e Sam Claflin, o filme mostra o coração da ingênua Lou sendo posto à prova quando ela passa a cuidar de um solteirão rico e ranzinza, que ficou tetraplégico em um acidente.

Legalmente Loira (2001)

Ao levar um fora do namorado esnobe, a presidente de uma irmandade universitária, Elle Woods (Reese Witherspoon), decide reconquistá-lo juntando-se a ele no curso de Direito de Harvard.

Legalmente Loira 2 (2003)

Despedida do estágio de direito por ser contra testes em animais, a impertinente candidata a advogada Elle Woods (Reese Witherspoon) decide ir direito para os legisladores.