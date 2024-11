Nicole Kidman teve orgasmos seguidos em gravação de filme: "Precisava parar"

“Babygirl” será lançado em 10 de janeiro - Foto: Divulgação

O clima esquentou! Um dos maiores nomes de Hollywood, Nicole Kidman fez uma revelação bem picante sobre o seu próximo filme: “Babygirl”. A atriz disse que ficou tão sexualmente excitada nas gravações, que chegou a pedir para interrompê-las.

No filme, Kidman interpreta Romy, uma poderosa CEO casada que se envolve em um relacionamento proibido com Samuel, um jovem estagiário com comportamentos controversos, interpretado por Harris Dickinson. O thriller erótico apresenta cenas intensas nas quais Romy, uma workaholic, acaba cedendo à atração por Samuel, levando a momentos de dominação, inclusive em situações inusitadas, como beber leite de um pires ou morder a gravata do estagiário.

>>> Entrevista: Atores de "Outer Banks" revelam o que mais gostaram em Salvador

>>> Ex-produtor condenado por crimes sexuais é diagnosticado com câncer

>>> Selton Melo reage a anúncio de Lisbela e o Prisioneiro 2: "Não sabia"

Em uma entrevista recente, Nicole revelou que algumas cenas foram tão intensas que ela precisou interromper as filmagens. A atriz, de 57 anos, admitiu que o nível de intimidade nas cenas com Harris Dickinson e Antonio Banderas, que interpreta seu marido Jacob, muitas vezes era desafiador.

Ela descreveu o processo de filmagem como uma montanha-russa emocional, com momentos de confiança entre os atores, mas também frustração: “Houve momentos em que eu pensava: ‘Não quero mais fazer isso, não me toque’”.

“Babygirl” será lançado em 10 de janeiro.