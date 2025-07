Nova série de Raul Seixas foi gravada onde na Bahia? Entenda

Série explora a vida do icônico pai do rock brasileiro - Foto: Divulgação | Ariela Bueno

Que a Bahia foi o início, o fim e o meio de Raul Seixas, disso todo mundo já sabe. No entanto, a série 'Raul Seixas: Eu Sou', que estreou nesta quinta-feira, 26, na Globoplay, não teve nenhuma cena gravada por aqui.

Segundo Ravel Andrade, que dá vida ao Maluco Beleza, nascido em Salvador, o estado é abordado especialmente no começo da trama, com foco na relação com a banda Os Panteras e com a primeira esposa, Edith, além de momentos vividos em Dias d'Ávila, onde ele passava férias frequentemente.

“A gente retrata a fase de Salvador muito pouco, somente no início da carreira do Raul. Depois, em Dias D’Ávila, que é na Bahia, mas já é interior”, explicou, ao ser questionado pelo Portal A TARDE.

Mas a Bahia que importa em Raul vai além da geografia. Está entranhada na atitude, é o que destaca o intérprete. “A baianidade está muito ligada à personalidade do Raul. Ele era um cara baiano na atitude, na irreverência, no senso de humor”, aponta.

Para vestir a pele - e a baianidade do Maluco Beleza -, Ravel, que é gaúcho, passou por um processo intenso de imersão, guiado pela fonoaudióloga Lúcia Gaioto, especialista em prosódia. “Ela me ajudou a chegar nesse sotaque. Mas o sotaque do Raul, quando ele veio morar no Rio, era meio misturado, às vezes ele usava até de forma irônica”, comenta.

Qual é a história de Raul Seixas: Eu Sou?

Raul Seixas: Eu Sou explora a vida do icônico pai do rock brasileiro com um recorte mais temático do que cronológico, no qual revive sua trajetória artística e pessoal e dá voz aos sucessos, às dores e às contradições que marcaram seu legado. Criada por Paulo Morelli e dirigida por ele em parceria com o filho, Pedro Morelli, a obra é dividida em oito episódios, que mostram Raul desde menino, ainda em Salvador, onde descobriu Elvis Presley e decidiu que mudaria o mundo com um violão nas mãos. E segue até os últimos dias, quando sua própria “Sociedade Alternativa” já não oferecia tanto abrigo.

O diretor Paulo Morelli destacou que a série sobre Raul Seixas rompeu com o formato tradicional das biografias musicais. "Muitas vezes é o começo da trajetória e com a fama, a série acaba, o filme acaba. Mas os eventos da vida do Raul eram tão inusitados, tão incríveis que a gente rompeu esse padrão, esse critério de fazer um recorte. O nosso recorte é mais temático. Então, a gente tem o Raul com 10 anos de idade e vai até a morte dele. A gente pega a vida inteira dele, tentando não deixar muita coisa de fora. Parecia que todos os eventos e as cenas da vida dele eram muito interessantes. A gente tinha oito episódios para narrar, era muito tempo, equivalente ao tamanho de quatro longas."

Além de Ravel, o elenco reúne traz também nomes como Julio Andrade, Cyria Coentro, Amanda Grimaldi, Caroline Abras, Julia Stockler, Chandelly Braz, Camilla Molica, Jaffar Bambirra, João Pedro Zappa, Gabriel Wiedemann, Vitor Novello e Rodrigo Vidal.