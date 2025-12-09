Novidade da Netflix: esse filme pode dar um Oscar para Adam Sandler

Filme da Netflix surpreende e coloca Adam Sandler no rumo do Oscar - Foto: Divulgação

A Netflix estreia estreou nessa última sexta-feira, 5, o aguardado Jay Kelly, filme que vem movimentando o circuito pré-Oscar e reacendendo as discussões sobre a versatilidade artística de Adam Sandler.

O longa, dirigido por Noah Baumbach, desembarca na plataforma já consagrado por indicações e prêmios que vêm alimentando a possibilidade, antes improvável para muitos, de Sandler se tornar um dos grandes nomes da temporada de premiações.

Em Jay Kelly, acompanhamos a história de um astro de cinema cuja carreira, repleta de vitórias e papéis marcantes, acabou por devastar sua vida pessoal. Ao lado de seu empresário Ron, ele embarca por uma intensa viagem pela Europa, onde antigos relacionamentos, escolhas dolorosas e o peso de seu legado retornam para confrontá-lo.

A direção é assinada por Noah Baumbach, cineasta reconhecido por obras como História de um Casamento, Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe e Ruído Branco. O elenco também impressiona, reunindo George Clooney, Laura Dern, Riley Keough, Greta Gerwig, Billy Crudup e Patrick Wilson.

A performance de Adam Sandler

Mesmo antes de chegar à Netflix, o filme já vinha chamando atenção pela performance elogiada de Sandler. Durante entrevista à Vanity Fair, George Clooney destacou a profundidade emocional que o ator entrega na obra.

“Este filme, mais do que qualquer outro que Adam já fez, mostra o quão lindo, sincero e comovente ele é”, afirmou Clooney. “Eu ficava dizendo ao elenco: Não falem com ele como se ele fosse apenas um comediante bobo. Ele é, na verdade, um ator lindo e maravilhoso. Por causa do salário que ele ganha, que é fazer grandes comédias bobas, quando ele faz esses outros filmes lindos, do tipo Joias Brutas, isso lembra as pessoas disso. Ele não é apenas um bom comediante.”

Sandler, embora mundialmente conhecido pelas comédias, já conquistou reconhecimento crítico em títulos como Jóias Brutas, Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe e Embriagado de Amor.

Chance nas principais premiações

Com o fortalecimento das apostas na temporada de premiações, que já apontam uma possível indicação para Adam Sandler e até para George Clooney, aliado à direção refinada de Baumbach, o longa se firma como uma das estreias mais comentadas e aguardadas da Netflix neste início de ano.



Se você acompanha a temporada de premiações ou busca um drama intenso, emocional e carregado de interpretações de peso, esta estreia certamente merece estar no topo da sua lista.