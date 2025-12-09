O filme de ação curto e viciante que alcançou TOP 1 na Netflix

O filme da Netflix chamou atenção justamente por entregar ação ininterrupta em um formato curto - Foto: Divulgação

Com apenas 1h28 de duração, o filme Alvo da Máfia atingiu um impacto surpreendente ao conquistar o TOP 1 entre as produções mais assistidas da Netflix, ultrapassando títulos maiores, mais caros e amplamente divulgados pela plataforma.

O longa chamou atenção justamente por entregar ação ininterrupta em um formato curto, direto e perfeito para quem busca maratonar um filme rápido, mas cheio de explosões, perseguições e adrenalina.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A narrativa se ancora na trajetória de William Bang, interpretado por Jack Kesy, apresentado como o matador mais eficiente de uma quadrilha que atua em uma metrópole do crime, filmada na Tailândia, mas construída visualmente para parecer qualquer cidade global tomada por máfias.



Após executar mais um serviço a mando do chefe vivido por Peter Weller, Bang sofre uma tentativa de assassinato, sobrevive por pouco e decide trair a gangue onde construiu toda sua vida criminosa.

A partir dessa decisão, a narrativa se transforma por completo, adotando uma dinâmica de fuga constante e de enfrentamento de um passado violento que nunca deixou de acompanhar o protagonista.

Direção focada na perseguição e na culpa

O diretor Wych Kaosayananda conduz o filme como uma rota de fuga contínua. Cada movimento de Bang, após sua escolha de romper com o submundo, representa tanto a busca por um futuro menos sangrento quanto o retorno inevitável às marcas que carrega.

O roteiro de Peter M. Lenkov e Ken Solarz preserva a clássica figura do assassino em busca de redenção, pressionado por inimigos externos e por dilemas internos.

Logo no início, o filme destaca a rotina quase mecânica do protagonista: entrar, matar, sair. Entre um trabalho e outro, ele vive entre encontros breves com parceiros criminosos, dinheiro contado e noites repetidas em apartamentos de passagem.

Enquanto tenta negociar uma saída para sair da vida do crime, Bang se depara com as regras duras do submundo: ninguém simplesmente abandona a máfia. Ele até encontra aliados temporários, mas o filme deixa claro que, no que realmente importa, ele está sozinho.

No clímax da narrativa, passado e presente colidem em um confronto devastador, onde o protagonista se vê simultaneamente como alvo e arma, avançando para um desfecho tão brutal quanto inevitável.

Apesar da enorme popularidade entre os assinantes, o longa não está agradando à crítica especializada e acumula apenas 4,4/10 no IMDb. Mesmo assim, a audiência segue em alta e o sucesso do filme continua crescendo dentro da Netflix, impulsionado pelo ritmo acelerado e pela proposta de ação explosiva.